GAZİMAĞUSA (AA) - Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile geçen hafta görüştüklerini anımsatarak, "Kadro alamayan kamudaki arkadaşlarımızın kadro sorununun ivedilikle çözülmesini istedik. KİT'lerde arkadaşlarımızın bu kapsamın içerisine alınarak kamudaki taşeron işçi arkadaşlarımızla aynı statünün sağlanıp kadrolarının verilmesini talep ettik." dedi.

Arslan, KKTC'nin İskele bölgesindeki bir otelde düzenlenen Hizmet-İş'in Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın açılışında, KKTC'nin kuruluşunun 35'inci yıl dönümünü kutladı.

Hak-İş olarak KKTC'yi Türkiye Cumhuriyeti'nden ayrı görmediklerini belirten Arslan, KKTC'nin yaşadığı sorunları kendi sorunları, yaşadığı güzellikleri de kendi güzellikleri olarak hissettiklerini söyledi.

Hiç kimsenin Kıbrıs Türkleri ile Türkiye'deki Türkleri asla ayırmayı başaramayacağını vurgulayan Arslan, şöyle konuştu.

"Bunun için bedel ödemeye, fedakarlık yapmaya, birlikte mücadele etmeye kararlıyız. Bu topraklar tarih boyu olduğu gibi bundan sonra da Anadolu'nun, Anadolu'da yaşayan insanların bir parçası olarak kalmaya devam edecek. Her ne kadar içeriden ve dışarıdan bu kardeşliğimizi, bu dostluğumuzu, bu dayanışmamızı engellemeye çalışanlar çıksa da bunlar iki bir taraf için bir şey ifade etmeyen basit hususlar. O yüzden adadaki kardeşlerimizle dayanışmamızı daha da artıracağız.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türklerin adadaki sorunlarının çözümü konusunda daha fazla gayret göstermesini istiyoruz. Var olan sorunların çözümü konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kaynaklarını daha fazla seferber etmesini istiyoruz. Adada yaşayan kardeşlerimizin uluslararası tanınırlığını da sağlayacak güçlü bir cumhuriyet olması konusunda da üzerimize düşen sorunluluğu üstlenmemiz gerekiyor."

Konfederasyonların bağlı KKTC Kamu-Sen'in kendileri için bir sendikanın ötesinde anlam taşıdığını ifade eden Arslan, Kıbrıs'taki bağımsızlık mücadelesinin en önemli kilometre taşlarından birinin Kamu-Sen olduğuna değindi.

- "Geriye dönülmeyecek bir başarıyı elde ettik"

Mahmut Arslan, kamudaki taşeron işçilerin kadroya alınmasını Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki en önemli reformlardan biri olarak gördüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu büyük fotoğrafın içerisinde eksiklikler var, bunları da giderme konusunda ayrı bir mücadeleyi aynı azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Elbette isteğimiz taşeronla ilgili kararnamenin talep ettiğimiz bütün yönleri kapsaması şeklindeydi ama bu gerçekleşmedi. Yine de bütün eksiklilerine rağmen bugün taşeron konusunda geldiğimiz noktanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Unutmayın, Sayın Ahmet Davutoğlu'nun taşeron işçiler için açıkladığı çözüm 'Özel Sözleşmeli Personel' statülü çözümdü.

Maliye Bakanlığı bu çözümün tanıtımına kadar tüm hazırlıklarını yapmıştı. Bu bizim için karanlık bir noktaydı. Bugün geldiğimiz noktayı incelediğimizde eksiklerine rağmen, hatalarına rağmen biz 'Özel Sözleşmeli Personel' çözümünü çöpe attırdık. Aynı partinin bir başka hükümetiyle her şeyi yeniden inşa ettik. Bunu asla unutmayalım, bunu unutursak haksızlık ederiz, hem Sayın Cumhurbaşkanına hem de bu konuda mücadele eden arkadaşlarımıza. Biz artık geriye dönülmeyecek bir başarıyı elde ettik. Kamu işçiliğini yeniden inşa ettik. Bugün başka bir yerdeyiz."



- "Üç yıllık geçiş sürecinin değiştirilmesini talep ettik"



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile geçen hafta dört saat süren bir görüşme yaptıklarını bildiren Arslan, görüşmede kadroya geçen taşeron işçilerin sorunlarını, kadroya alınmayan taşeron işçiler ile geçici ve mevsimlik işçilerin durumunu gündeme getirdiklerini belirtti.

Bakan Selçuk'a Hak-İş'in uzun süredir üzerinde çalıştığı "Çalışma Hayatı Genel Raporu" ile taşeron konusundaki ayrıntılı raporu sunduklarını aktaran Arslan, şu bilgileri verdi:

"Temel olarak taşeron işçilerin Kararnamede yer alan üç yıllık geçiş sürecinin 1 Ocak itibarıyla değiştirilmesini talep ettik. Kamu sözleşmelerine taşeron işçilikten kadroya geçen arkadaşlarımızın da kamu sözleşmeleri kapsamına alınarak yeni bir yaklaşımın önünün açılmasını istedik. Kadro alamayan kamudaki arkadaşlarımızın kadro sorununun ivedilikle çözülmesini istedik. KİT'lerde arkadaşlarımızın bu kapsamın içerisine alınarak aynen kamudaki taşeron işçi arkadaşlarımızla aynı statünün sağlanıp, kadrolarının verilmesini talep ettik.

Bakanlar Kurulu tarafından özellikle KİT'lerdeki taşeron işçilerle ilgili getirilen düzenlemenin doğru ve adil olmadığını, bunun değiştirilmesini ve mevcut kadro kararnamesinin uygulanmasını istedik. Geçici ve mevsimlik işçilerle ilgili gelinen durumunun çok önemli olduğunu ancak buna belediyelerin de dahil edilmesini istedik. Belediyedeki çalışanlar için de ilave tediyenin uygulanmasını talep ettik."

Mahmut Arslan, görüşmeye dair, "Asgari ücretin ekonomik sıkıntıların getirdiği zorlukları aşabilecek oranda olması ile Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısı da dahil bütünüyle asgari ücretin masa yatırılmasını talep ettik. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun antidemokratik, işçileri temsilden uzak yapısının daha katılımcı bir yapıya kavuşturulmasıyla ilgili önerilerimizi sunduk." ifadelerini kullandı.

- "Bu algıyı bozmak bize düşüyor"

Kadroya geçen taşeron işçilerin çalışmadığı yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki Sayın Bakanımız da dahil pek çok kamu görevlisi ve siyasetçi bu algıdan etkilenmişler. Taşeron işçilikten kadroya geçenlerin yeterince çalışmadıklarını, kamu hizmetlerinin aksadığı şeklinde bir algı oluşturuluyor. Bunu yapanların taşeron işçilerin kadro almasını istemeyen çevreler oldukları belli, kızgınlıkları, itirazları ve rahatsızlıkları var. Bir kısım çevreler de gerçeği görmeden, bilmeden, anlamadan bu insanların üzerine haksız bir şekilde gitmeye devam ediyorlar. Yetersiz personelin faturasını daha fazla çalışarak yerine getirmeye çalışan insanların çalışmadığını söylemek büyük bir haksızlıktır. Bu algıyı bozmak bize düşüyor."

Toplantıya, Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, Öz Taşıma-İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay, KKTC Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan'ın da aralarında olduğu Hak-İş'e bağlı sendikaların genel başkanları, Hak-İş Genel Sekreteri Osman Yıldız, Hizmet-İş Sendikası Kurucu Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi ile Hizmet-İş'in şube başkanları katıldı.