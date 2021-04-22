Kalben Derneği'nden kalpten bir mesaj

Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımız, bir yuva sıcaklığında büyürken dünyaya armağan edecekleri hazinelerini toplamak için sevgi ile korunacakları ailelere ihtiyaç duyarlar.

Kurulduğundan beri devlet koruması altındaki çocuklar ve bu çocuklarımıza kanat geren koruyucu ailelere yönelik faaliyetler gösteren KALBEN Derneği, bu özel günde Fatma Burçak’ın kaleme aldığı, Ayşen İnci, Bennu Yıldırımlar, Yetkin Dikinciler, Atilla Şendil ve Hakan Bilgin’in ses verdiği videoyu yalnız çocuklara değil hepimize armağan ediyor.

“Bir çocuk yetişir, tüm dünya değişir!”

Kalben Korunma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği

Devlet koruması altında yaşayan 8-16 yaş arası çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini amaçlayan; bu amaç doğrultusunda saha çalışmaları gerçekleştiren; çocuk ve gençlerin yaşadığı dünyadan sorumlu bireyler olarak yetişmelerini amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur.

www.kalben.org.tr