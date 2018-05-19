Kale’den yüzde 40’a varan indirim

İSTANBUL (AA) - Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale Banyo, Edilgres ve Edilcuoghi markaları ile sektöre öncülük eden Kaleseramik, yeni kampanyasıyla yüzde 40’a varan indirim fırsatı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye seramik sektörünün öncü ve lider kuruluşu Kaleseramik, yaşam alanlarında bütünsel çözümler sunan ürünlerini, indirimli fiyatlarla kullanıcıyla buluştururken, kentsel dönüşüm projelerine de özel indirimler sağlıyor.

"Tasarım ve teknolojiyle akıllı çözümler Kale'de" sloganıyla 7 Mayıs’ta başlatılan kampanya, 30 Temmuz 2018’e kadar sürecek. Kampanya kapsamında, her türlü yapıda kullanılabilen yenilikçi seramikler, hayatı kolaylaştıran banyo mobilyaları, hijyenik klozetler, estetik ve işlevsel lavabolar, şık armatürler tüketicinin beğenisine sunuluyor.

Markalarının sıcaklığını, "aile" kavramıyla ile birleştiren Kale, evlerin en güzel köşelerine dokunan tasarımlar yaratıyor. Tasarım ve teknolojiyi bir araya getiren Kale’nin koleksiyonları, aynı zamanda kullanıcılara, fonksiyonelliğin ön planda tutulduğu şık banyolar ve yaşam alanlarını tasarlamaya imkan tanıyor.

Hem tüketici hem sektöre katkı sağladığı gibi ülkenin gelişimi açısından önemli bir süreci kapsayan kentsel dönüşüm konusunda da sektöre katkıda bulunmak isteyen Kaleseramik, bünyesindeki tüm markalarıyla bu sürece destek olmayı hedefliyor.

Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale Banyo, Edilgres ve Edilcuoghi markalarının geniş ürün yelpazesiyle bütünsel çözümler sunduğu serileri, yüzde 40’a varan indirim fırsatıyla tüm Kale mağazaları ve satış noktalarında alıcılarını bekliyor.