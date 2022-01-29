Kanyon'a geri döndü

Gina, yepyeni menü ve tasarımıyla Kanyon’da kapılarını açtı...İstanbul’un en iyi İtalyan restoranlarından Gina, kısa bir aradan sonra D.ream çatısı altında yeniden Kanyon’da misafirlerini ağırlamaya başladı. Kanyon’un en ikonik restoranlarından biri olan Gina eşsiz İtalyan lezzetlerini geniş bir şarap menüsü, özel kokteylleri ve yepyeni zarif iç mekan tasarımıyla harmanlayarak misafirleriyle buluştu.

Gina Kanyon, 1950'li yıllarda Toskana'da yaşamış ve kendi adını taşıyan bir aile lokantası işletmiş İtalyan kadını Gina'nın hikayesinden alınan ilhamla tasarlanan dekorasyonuyla da dikkat çekiyor. Genelde aile işletmesi olan ve tarifleri nesilden nesile geçen Trattoria’nın sıcaklığının ve gelenekselliğinin incelikli lüks detaylarla birleştirildiği Gina; duvar aplikleri, sedir arkası aydınlatmaları, duvarları kaplayan çerçevelerdeki İtalyan portreleri, Gina’nın yaşadığı bölgeleri tasvir eden İtalyan Riviera’sı, Venedik ve Toskana’ya ait özel görselleri, terracotta saksılardaki bitkileriyle Gina’nın 1950’li yıllarda başlayan hikayesini günümüze taşıyor.

Gina’nın yenilenen menüsünde; “Ton Balığı Tartar”, “Patlıcan, kabak, domates ve Stracciatella Peynirli Bruschetta”, “Zeytinyağlı Enginar ve Tane Hardal Soslu Kuşkonmaz Salatası”, “Deniz Mahsullü Risotto”, “Manda Burrata ve Cherry Domates Soslu Tagliolini”, “Deniz Mahsüllü Pizza”, “Povolone Peynir ve Trüf Mantarlı Napolitan Pizza”, “Izgara Bonfile Dilimleri” ve bir İtalyan klasiği olan “Çikolatalı Tiramisu” gibi eşsiz lezzetler yer alıyor. Yemeklere klasik kokteyllerle birlikte Gina için özel olarak yaratılan PPM, Village Beauty, Negroni Berry gibi özel Negroniler eşlik ediyor.

Geleneksel İtalyan lezzetlerinin yeme-içme sektörünün lideri D.ream’in uzmanlığıyla harmanlandığı Gina Kanyon yemekli iş toplantıları için de alternatif sunuyor. Haftanın her günü 12:00-24:00 saatleri arasında hizmet veren Gina’nın Galataport İstanbul’da yer alacak restoranı ise yakında misafirlerini ağırlamaya hazır olacak.