Kapadokya'nın balonları 537 bin turisti uçurdu

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Kapadokya'da, geçen yıl 537 bin 500 kişi sıcak hava balon turuna katılarak bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini kuş bakışı izledi, turların ekonomiye katkısı yaklaşık 70 milyon avro oldu.

Her geçen yıl daha çok ilgi gören ve son yıllarda Kapadokya turizminin lokomotifi haline gelen balon turları, bölgenin doğal güzelliklerini görmek için gelen yerli ve yabancı turistlere eşsiz bir deneyim sunuyor.

Hava koşullarının elverişli olduğu günlerde sabahın erken saatlerinde peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, bölgenin eşsiz manzarasına ayrı bir ahenk katıyor.

Bölgede faaliyet gösteren 25 firmanın düzenlediği turlarla balonlar, sabahın ilk ışıklarıyla gökyüzüne yükseliyor. Aynı anda 100 balonun uçuşuna izin verilen bölgede, günün ilerleyen saatlerinde talep ve hava şartlarına bağlı olarak 50 balon daha havalanabiliyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Kapadokya'yı ziyaret eden turistlerin katıldığı aktivitelerin başında gelen sıcak hava balon turları turizmin yanı sıra istihdam ve ekonomiye de önemli katkı sağlıyor.

AA muhabirinin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) verilerinden derlediği bilgiye göre, 2018 yılında sıcak hava balon turuna katılan turist sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 63 artış göstererek 537 bin 500 kişiye ulaştı. Bu sayede, ekonomiye yaklaşık 70 milyon avro katkı sağlandı.

Geçmiş yıllara kıyasla yoğun talep gören sıcak hava balonları, 2018 yılı boyunca havanın müsait olduğu 230 gün uçuş gerçekleştirdi. Turlara en çok talep ise ekim ayında görüldü. Ekim ayında turlara 65 bin 604 turist katıldı.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, farklı ülkelerde yapılan balon uçuşları arasında en yoğun talebin Kapadokya'da olduğunu, tur sırasında bölge semalarında oluşan güzel görüntünün manzaraya renk kattığını belirtti.

Durmaz, "2018 yılı turizm açısından ve Kapadokya'daki balon sektörü açısından çok mükemmel geçti. Bölgeye gelen misafirlerin yüzde 90'ı balona binmek istiyor. Son aylardaki hava şartları dolayısıyla balona binemeyenler için gün içinde farklı saatlerde ek sortiler düzenlenerek bu ihtiyaç karşılanmaya çalışıldı. Balon başlı başına bir sektör haline geldi. Ekonomiye büyük katkı sağlıyor, aynı zamanda bölgede istihdam oluşturuyor. Pilotun yanı sıra yer ekibi ve servis personellerinden oluşan geniş bir ekiple hizmet sunuluyor." dedi.

Bu arada, sıcak hava balon sektörünün gözde merkezi haline gelen bölgede, ortalama bir saatlik balon turu fiyatı kişi başı 120 ile 170 avro arasında değişiyor.