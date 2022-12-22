Kar geliyor, aracınız hazır mı?

Hafta başında hava sıcaklığının düşmesiyle kar ülkemizin çoğu şehrine giriş yaptı. Yüksek yerlerde kar yağışı etkisini göstermeye başlarken deniz seviyesine yakın kesimlerde de yer yer kar görülmeye başlandı. Sıcaklıkların sıfıra yaklaştığı şu günlerde bazı araç sahipleri kış hazırlıklarını tamamlarken bazı araç sahipleri otomobillerinin kışı sorunsuz atlatması için yapılması gereken birçok bakımı daha tamamlamadı. Otomotiv bakım ve onarım hizmetlerinde Türkiye’nin öncü markası Auto King, araç sahiplerine araçlarını kışı güvenli geçirmeleri için önerilerde bulundu.

Bakım yaptırmak kazaları önler

Şirket, kış ayında araç sahiplerinin güvenle sürüş gerçekleştirmeleri için periyodik kış bakımına önem vermeleri gerektiğini, aracı kış şartlarına hazırlamak ve arızaların önüne geçmek için mutlaka periyodik bakımın zamanında yaptırılması gerektiğini açıkladı. Auto King, soğuk havaların araçlar üzerinde olumsuz etkiler yapabildiğini, düzenli bakımları yapılmayan araçların trafikte istenmeyen kazalara sebebiyet verebildiğini kaydetti.

Donma yaşanmaması için antifriz

Antifriz, motorun kaynama ve donma derecelerini değiştirebiliyor. Yaz ve kış aylarında motor suyunun kaynamasını ve donmasını engelleyen antifriz, motorunuz için cankurtaran vazifesi görüyor. Auto King, hava sıcaklıkları sıfırın altına düştüğünde antifrizin donmaları engelleyerek motorun ömrünün uzattığını, kış ayı bitene kadar da aracın antifriz dengesinin korunması gerektiğini belirtti.

Güvenli bir sürüş için silecekler önemli araç parçalarından biri oluyor. Aracın sileceklerinin yeni ya da sağlıklı olması görüş ve yağışlı havalarda kullanım güvenliği açısından önem kazanıyor. Şirket, özellikle yağışlı havalarda araç kullananların görüş açısının net olabilmesi için sileceklerinizde herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol etmek, gerekirse silecekleri ya da silecek lastiklerinin değiştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Akü ve motor yağı kontrolünün önemi

Düşük hava sıcaklıklarının en çok etkilediği parçaların başında akü ve motor geliyor. Akü su seviyesinin kontrolü, akü kutup başlarının temizlenmesi, şarj sorunu ile karşılaşmamak adına dinamo şarj sisteminin ve elektrot seviyesinin kontrol edilmesi olası kötü senaryoları engellediği biliniyor. Şirket, motor yağı seviyesinin kontrolü ve ihtiyaç durumunda motor yağının uygun yerlerde değiştirilmesi de soğuk havalar öncesinde yapılması gerekenler arasında olduğunu açıklıyor.

Araç bakımı yetkili serviste yapılmalı

Auto King, araç bakımları yapılırken güvenilir bir serviste uzmanlar tarafından yapılmasının en az bakım kadar değerli olduğunu, doğru yapılmış bakımlar sayesinde aracın performansının arttığını ve daha düşük yakıt tüketimi sağladığını belirtiyor.