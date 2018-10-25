BUDVA (AA) - Karadağ'ın Budva şehrinde düzenlenen ve Batı Balkan ülkelerinin ekonomik gelişimini konu alan "Karadağ 2018 Ekonomi Konferansı" başladı.

Karadağ Ticaret Odasınca düzenlenen konferansın açılışına, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile Başbakan Dusko Markovic'in yanı sıra Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ve Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj ile bölge ülkelerinden bakanlar katıldı.

Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic, Avrupa'nın birlik olması vizyonunun önemine işaret ederek, sığınmacı krizinin Batı Balkanlar'ın Avrupa için ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Avusturya'nın Batı Balkanlar'daki ilişkileri iyi anladığını belirten Djukanovic, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığının Avusturya'da olmasının bölge ülkeleri için olumlu olduğunu aktardı.

Djukanovic, bölgesel iş birliğine büyük önem verdiklerinin altını çizerek, rekabeti güçlendirmenin son derece önemli olduğunu ve bu noktada ilerleme gözlendiğini söyledi.

AB standartlarını uygulama sürecini ortak çıkar ve sorumluluklar doğrultusunda sürdüreceklerini dile getiren Djukanovic, ekonomik kalkınmanın bir amaçtan çok, kaliteli hayata uzanan önemli bir yol olduğunu vurguladı.

Djukanovic, Batı Balkanlar'daki insanların AB'ye güvendiğini kaydederek, "Balkanlar'ın içinde yer almadığını bir Avrupa senaryosunda hepimiz kaybederiz." dedi.

Avusturya Başbakanı Kurz da Batı Balkan ülkelerinin AB'ye üyelik sürecinde en iyi dönemi yaşadıklarını belirterek, "Avusturya, Batı Balkan ülkelerinin AB'ye üyeliğini destekliyor. AB, Batı Balkanlar olmadan tam olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Karadağ ile Sırbistan'ın AB'ye üyelik yolunda epey ilerlediğini aktaran Kurz, Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecinin de en kısa sürede başarıyla çözüme ulaşması temennisinde bulundu.

Bölge ülkelerinden 600'ün üzerinde katılımcının buluştuğu konferans yarın sona erecek.