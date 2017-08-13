ANTALYA (AA) - Kumluca'da düzenlenen Karagöl Yayla Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen boğa güreşleri renkli görüntülere sahne oldu.

Kumluca'ya bağlı Güzören Mahallesi Karagöl Yaylası'nda düzenlenen şenliğin son gününde yapılan boğa güreşlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Muğla ve Aydın'dan getirilen 34 boğa, güreş alanında rakipleriyle kıran kırana güreş yaptı. Bazı boğalar rakiplerinden kaçarken, bazıları da güreş alanını çevreleyen tel örgüleri yıkarak alandan dışarı çıktı.

Yaklaşık beş bin kişinin izlediği güreşlerin sonunda, kazanan boğaların sahiplerine Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ve Karagöl Yayla Şenliği tertip komitesi üyeleri tarafından kupa ve madalyalar verildi.

Güreş alanında vatandaşlara hitap eden Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Karagöl Yaylası'nın ilçenin yaylası olduğunu ve özellikle yaz aylarında vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanıldığını söyledi.

