Karantinasız Almanya uçuşları başlıyor

Alman Hükümeti’nin Türkiye’yi “çok yüksek riskli” ülke statüsünden çıkarıp “riskli ülkeler” listesine dahil etmesiyle ile birlikte bugünden itibaren Almanya’ya seyahat edecek SunExpress misafirleri, zorunlu karantina uygulamasından muaf tutulacaklar.

Türkiye’de 17 kentten Almanya’da 14 noktaya direkt tarifeli sefer sunarak Türkiye ile Almanya arasında bir hava köprüsü kuran SunExpress, bugün (6 Haziran) itibarıyla karantinasız Almanya seferlerinin başladığını duyurdu. SunExpress yolcuları, artık zorunlu izolasyon olmaksızın Almanya’ya seyahat edebilecek.

Türkiye ile Almanya arasında seyahat edecek SunExpress misafirleri, her iki ülkeye girişte PCR veya hızlı antijen testi sonuçlarından birini veya aşı sertifikası ya da Covid-19 hastalığının son 6 ay içinde geçirildiğine dair resmi otoritelerce düzenlenen belgeyi ibraz ederek uçuşlara katılabilecek.

SunExpress’in Antalya, İzmir, Ankara, Samsun, Adana, Gaziantep, Diyarbakir, Trabzon, Eskişehir, Kayseri, Elazığ, Konya, Hatay, Bodrum, Dalaman, Zonguldak ve Malatya olmak üzere Türkiye’de toplamda 17 şehirden direkt karşılıklı sefer sunduğu Alman destinasyonları şu şekilde: Berlin, Bremen, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, Münih, Münster, Nürnberg, Saarbrücken ve Stuttgart...