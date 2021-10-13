Karavan sigortasında lider oldu

Pandemi döneminde trend haline gelen karavanları güvence altına alan “Karavan Kasko Sigortası” büyük ilgi görüyor. Pandemi ile birlikte şehirden uzak, nüfusu az ve doğayla iç içe olan yerleşim bölgelerine ilgi arttı. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanların bir kısmı, ülkenin güney kesimlerine uzun vadeli yerleşerek şehrin stresinden uzaklaşmayı tercih ederken bir kısmı da karavan yolculuklarına çıkmayı ve kamp alanlarında vakit geçirmeyi tercih ediyor. Peki pandemi döneminde eviniz yerine geçen karavanınıza yaptıracağınız ‘’Karavan Kasko Sigortası’’ ile risklerinizi minimize edebileceğinizi biliyor muydunuz?

Üstün teknik altyapısı sayesinde şubelerinin bölgesel sigorta ihtiyaçlarına yönelik anında çözüm üreten iş modeliyle çalışan lider broker ÖzserNEO Sigorta’nın Manavgat Şubesi, vizyoner bakış açısıyla ihtiyaçları doğru okuması sayesinde karavan kasko sigortası satışlarında Türkiye liderliğini elinde bulunduruyor. ÖzserNEO Sigorta Manavgat Şube Ekibinden Murat Türksever, “ÖzserNEO ailesinin bir parçası olarak bölgesel sigorta ihtiyaçlarını en kısa zamanda en iyi şekilde nasıl karşılayabiliriz sorusu temelinde çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Bölgesel anlamda karavan kasko sigortasının bir ihtiyaç olduğunu fark ettik. Konuyu yönetime sunduğumuzda anında çözüm üreterek şube operasyonlarının en optimal iş modeli altyapısı sayesinde kısa bir süre içinde satışlarımızı gerçekleştirmeye başladık. Bunun sonucunda da şu anda karavan kasko sigortası satışında Türkiye liderliğini elimizde bulunduruyoruz.” dedi.

Murat Türksever, motokaravan ve çekme karavanları kapsayan karavan kasko sigortasının muhakkak yapılması gerektiğinin altını çizdi: “Son iki yılda karavanlara olan ilginin artmasıyla doğru orantılı olarak karavan kasko sigortası satışlarımızda da önemli artış gözlemliyoruz. Özellikle bulunduğumuz Antalya bölgesinde en çok sattığımız ürünlerden birisi karavan sigortası diyebilirim. Sigorta, tüm karavan kullanıcılarına özel kasko ürünü olan motorlu ve çekme (motorsuz) karavanlarını teminat kapsamına alan sigorta türüdür. Bu pakette; kasko, ihtiyari mali mesuliyet, şahıs başına bedeni, kaza başına bedeni, maddi hasarlar, ferdi kaza koltuk, ölüm/sürekli sakatlık, tedavi masrafları, hukuksal koruma, araca bağlı hukuksal koruma, sürücü hukuksal koruma, mini onarım, merkezi kilit sistemi değişikliği gibi hususlar teminat altına alınabilmektedir.”

Poliçe detaylarını da anlatan Murat Türksever, “750 kg altındaki karavanlara poliçe düzenlenmemektedir. Karavan poliçelerinde çekme-motor karavan seçilmesi zorunludur. Çekme karavanda çeken aracın kasko poliçesi olması gerekiyor.

Çekme araçlarda çeken aracın kasko poliçesi olması şartını arıyoruz. Sigortalının Trafik poliçesi Ankara Sigortada ise, Kasko poliçesine indirim fırsatları da sunuyoruz. 20 yaşına kadar motokaravanlarınızı 15 yaşına kadar da çekme karavanlarınıza teminat sağlıyoruz, ancak, poliçenizi bir sonraki sene yenilerken bu yaş sınırlarını dikkate almıyoruz.

Tente, uydu, güneş paneli gibi ekipman ve teçhizatları belirtilen bedeller ile teminat kapsamına alıyoruz. Schengen ülkelerine yapacağınız seyahatlerde 15 güne kadar ek primsiz yurt dışında geçerli kasko teminatını poliçenize ücretsiz dâhil ediyoruz.” dedi.