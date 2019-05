İSTANBUL (AA) - Siemens Türkiye, Management Centre Türkiye (MCT) tarafından düzenlenen iş ve teknoloji etkinliği "&NOW Business&Tech Week" kapsamında "Kariyerini Sahiplen Ekosistemi"ni tanıttı.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, "&NOW Business&Tech Week" kapsamında düzenlenen HR Tech Leader etkinliğinde, Siemens Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Aslı Kunur "Kariyerini Sahiplen Ekosistemi" başlıklı bir sunum yaptı.

Açıklamada etkinlikte yaptığı sunuma yer verilen Aslı Kunur, insan kaynaklarının, dijital dönüşümle birlikte çalışan ve iş birimleri açısından son dönemde stratejik partner olma yönüyle ön plana çıktığını ifade etti.

Değişen dünyada çalışanların beklentilerinin de değiştiğini belirten Kunur, bu beklentileri gerçekleştirmek için bir dönüşüm gerektiğine dikkati çekti.

Kunur, Siemens'in bu doğrultuda 2017'de başlattığı İK Dönüşüm (HR Transformation) sürecine değinerek, "Projeye başlama noktasında insan kaynaklarına bakış açımız farklıydı. Ulaşmak istediğimiz noktada ise global, yalın ve çevik bir insan kaynakları vizyonumuz vardı. Bu yolculukla bazı süreçlerimiz standartlaştırılıp basitleşti, hatta bazılarından tamamen vazgeçtik. Günümüzde Siemens Türkiye'de İnsan Kaynaklarını alanında uzman, iş odağı yüksek, stratejik bir partner olarak konumlamayı amaçlıyoruz." değerlendirmelerini yaptı.

Sunumunda, Siemens Türkiye'de çalışanların gelişimi için hayata geçirilen "Kariyerini Sahiplen Ekosistemi" isimli dijital platformdan da bahseden Kunur, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ve dünyada dijitalizasyonun öncüsü olan Siemens'te, bu noktada geliştirilen çözümler de dijital teknolojilerden destek alarak insan kaynakları uygulamalarına farklı bir yaklaşım sunuyor. İK Dönüşüm süreci kapsamında hayata geçirilen Kariyerini Sahiplen Ekosistemi, çalışanların kendi kariyer gelişimleri için en doğru yolu kendilerinin belirleyebileceği gerçeğine dayanıyor. Böylece performans, yedekleme planı ve kariyer planlama gibi süreçlerde en büyük rol çalışanlara düşüyor. Çalışanın kendisini keşfetmesi ve yeteneğini göstermesi için hayata geçirilen ve merkeze çalışanı alan bu dijital platformda, Çalışan Profili (Employee Profile) ve Pozisyon Etiketleme (Job Tagging) olmak üzere iki modül bulunuyor."

Kunur, her çalışanın görünürlüğünü artırmasını ve kuvvetli yönlerini tüm organizasyonla paylaşmasını hedefleyen Employee Profile ile Siemens Organizasyon Evreni içinde çalışan profili sayfasına LinkedIn üzerinden aktarım yapıldığının bilgisini verdi.

Job Tagging'in ise çalışanların ilgi duydukları pozisyon ve organizasyonlar için profillerini etiketleyebilmelerine imkan verdiğini aktaran Kunur, bu sayede çalışanların, ilgilendikleri pozisyon veya organizasyonun açık olması durumunda bilgilendirildiğine işaret etti.