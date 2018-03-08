Kasperky Lab'den açık tespitine 100 bin dolarlık ödül Kaspersky Lab, Global Şeffaflık Girişimi’nin bir parçası olan açık tespiti ödül programını, önde gelen bazı ürünlerinde keşfedilecek ve koordineli bir şekilde açıklanacak kritik açıklar için 100.000 ABD dolarına kadar ödüllerle genişletti. Kaspersky Lab’in Açık Tespiti Ödülü girişimindeki ortağı HackerOne platformuna üye herkes, bu ödülü kazanma fırsatına sahip. Mevcut ödüllerin 20 katı değerindeki bu bu ödül, şirketin ürünlerinin bütünlüğüne ve müşterilerinin güvenliğine ne kadar önem verdiğinin de bir kanıtı.

08 Mart 2018 Perşembe 12:29