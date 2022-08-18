Kastamonu’lu kadınlardan iş dünyasına gençlik aşısı

Kastamonu kadınının sesi olmak ve memleketin İstanbul’da tanıtımına katkı sağlamak için 2015 yılında faaliyete geçen Türkiye’nin ilk ve tek kadın hemşehri derneği Kast-Kader gençleri modern iş dünyasına hazırlayacak eğitimlerin olduğu bir gençlik zirvesine imza atacak.

Kuruluşundan bu yana geçen süreçte düzenlediği ve katıldığı programlarla Kastamonu kadının sesi olan dernek, çalışmalarını devam ettirirken gençleri de unutmadı. Derneğin Gençlik Birimi tarafından düzenlenecek Gençlik Zirvesi’nde alanındaki staj ve eğitimlere katılarak belirli bir başarı düzeyine gelen gençler konuşmacı olarak ilham verecek. Gençlerin birbirinden motivasyon alması, yetkinlikleri ve kazanımlarını anlatarak diğer gençlere ilham olması için düzenlenen zirveye bölüm fark etmeksizin, eğitimi lise son sınıf, ön lisans, lisans ve yüksek lisansta devam eden bütün öğrencilerin katılımı serbest olacak.

27.08.2022 tarihinde…yapılması planlanan zirveye ilişkin açıklama yapan Kast-Kader Başkanı Emine Çelik ‘İş dünyasında kendini sürekli olarak geliştirmek isteyen, yeni bilgiler öğrenmeye ve öğrendiklerini, sahip oldukları uzmanlık alanları ile disiplinler-arası bağlamda bir araya getirmek isteyen herkesin eğitimlere katılması yararlıdır. Böylece belirtilen kazanımlar ile; “modern iş dünyasında bir birey ” olarak yeni nesil becerilerin çoğuna sahip olabilirler. Bu da sonraki öğrenme süreçlerinde her zaman destekleyici olan bir özelliktir’ diye konuştu.