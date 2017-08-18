Katalonya'da 3 günlük yas ilan edildi

BARCELONA (AA) - İspanya'nın Barcelona kentinde bir minibüsün kaldırıma çıkarak kalabalığın arasına dalması sonucu 13 kişinin öldüğü, 100 kişinin yaralandığı bildirildi.

Katalan yetkililer, Las Ramblas'ta düzenlenen terör saldırısında 13 kişinin öldüğünü, 100 kişinin yaralandığını duyurdu.

Katalonya Özerk Bölgesi İçişleri Bakanı Joaquim Forn, yaralılardan 15'inin durumunun ciddiyetini koruduğunu belirterek, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

Polis yetkilisi Josep Lluis Trapero, basına yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden birinin Faslı, diğerinin de İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melillalı ve İspanyol vatandaşı olduğunu belirtti.

Barcelona'daki terör saldırısının, bir gece önce bölgenin güneyinde bir kasabada meydana gelen patlamayla ilişkili olduğunu ifade eden Trapero, iki şüphelinin bu patlamayla ilgili gözaltına alındığına dikkati çekti. Trapero, minibüsün sürücüsünün olay yerinden kaçtığını kaydetti.

Bu arada Katalonya özerk bölgesinde 3 günlük yas ilan edildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın yayın organı Amak'tan yapılan açıklamada, saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiği belirtilmişti.

Katalan polisi ayrıca, Barcelona'da trafiğe kapatılan bir yolda bir otomobilin iki polis memuruna çarptığını, daha sonra aracın sürücüsünün polis tarafından öldürüldüğünü duyurmuştu.

Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau, yarın kentin ana meydanında saygı duruşunda bulunulacağını aktarmıştı.

Polis daha önce yerel medyada yer alan, saldırganların bir restorana girerek kendilerini içeri kapattıkları haberlerini de yalanlamıştı.

İspanya Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada, Barcelona'daki saldırı kınanmış ve "Katiller bizi korkutamaz." ifadesi kullanılmıştı. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, teröristlerin asla birlik olmuş bir halkı yok edemeyeceğini dile getirerek "İspanya, kurbanlar ve ailelerinin yanında." demişti.

Katalan polisi, Las Ramblas'ta meydana gelen olayın terör saldırısı olduğunu açıklayarak güvenlik protokolünü en üst düzeyde aktif duruma geçirdiğini duyurmuştu. Katalan polisi halka sokağa çıkmama tavsiyesinde bulunmuştu.

Bu arada jandarma, terör şüphelisi olarak aranan iki kişiden birinin kimliğini Driss Oukabir olarak açıklamıştı.