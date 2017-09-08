Katar'dan 2022 FIFA Dünya Kupası projeleri için güvence

DOHA (AA) - AHMED YUSUF - Katar'daki Projeler ve Miras Yüksek Kurulu Genel Sekreteri Hasan Abdullah ez-Zevadi, bazı Körfez ülkelerinin uyguladığı ambargonun ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na ilişkin projeleri etkilemediğini ve belirlenen tarihte tüm tesislerin bitmiş olacağını söyledi.

2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarında altyapı projelerinden sorumlu olan Genel Sekreter Zevadi, organizasyonla ilgili çalışmalar ve bazı ülkelerin Katar'a yönelik ablukasının projelere etkisine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Zevadi, Körfez şirketlerinin Katar'la ilişkilerini kesmesi konusunda, "Zarar eden ablukacı ülkelerdir. Abluka, öncelikle bu ülkeler için kaybedilmiş bir fırsatı temsil ediyor." dedi.

Ülkesinin Dünya Kupası'na yatırım yaparken bölgedeki ekonomik gelişimi sağlayabilme kararlığı nedeniyle Körfez şirketlerine ve tedarikçilerine yöneldiğini ifade eden Zevadi, şöyle devam etti:

"Bizimle ilişkilerini kesmeleri büyük bir sorun teşkil etmedi, ham madde ithalatı için alternatif kaynaklar bulabildik. Tüm Dünya Kupası projeleri, belirlenen takvime göre yürütülüyor. Projelerimiz vaktinde tamamlanacak. Biz hâlâ Umman, Türkiye, Kuveyt'teki gibi alternatif pazarlara yönelerek, bölge ülkelerine bağlılığımızı korumaya çalışıyoruz. Bazı kardeş ülkeler iş birliği kapısını kapattı ancak burada en büyük zararı kendileri görüyor, Katar değil. Katar ortak Körfez ekonomisini ve sanayisini destekleme politikası izliyordu. Daha iyi seçenekler ve alternatifler olmasına rağmen bölgedeki şirketleri önceliyordu. Hedefi, Körfezin birliğini desteklemekti."

- "Katar'a yönelik abluka projelerin tamamlanma tarihini etkilemeyecektir"

Dünya Kupası projelerine ilişkin takvimin, acil durum planları ve ihtiyati zaman süresini içerdiğine işaret eden Zevadi, "Ablukanın ilk şokunu atlatabildik. Bu, projelerin teslimatı için ihtiyati süreyi etkiledi ancak tamamlanma tarihini etkilemeyecektir." diye konuştu.

Zevadi, "En başından beri 'Dünya Kupası'na Arap ve Körfez ülkesi Katar ev sahipliği yapacak' dememize rağmen, ablukacı ülkelerin özellikle bu konuda saldırı ve karalama girişimlerinde bulunması üzücü." ifadelerini kullandı.

Ablukacı ülkelerin gerçeği yansıtmayan eleştirilerde bulunduğunu belirten Zevadi, "Bu ülkeler yakın zamana kadar ev sahipliğimizi desteklediklerini söylüyorlardı, sonra aniden durum değişti ve aslı olmayan şeyler söylemeye, karalama girişimlerinde bulunmaya başladılar. Müslüman Arap ülkelerinden herhangi birinin Katar'ın Dünya Kupası'na ev sahipliğini karalaması bölgede kimseye hizmet etmez." dedi.

Zevadi, Katar'ın genel olarak Umman, Hindistan, Türkiye gibi ülkeler aracılığıyla alternatif nakliye hatları sağlamak için önlemler aldığını, Hamed Uluslararası Havalimanı ve Hamed Limanı'nın ülkenin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yettiğini, Umman Sultanlığı'ndaki Sohar Limanı'nın işletilmesi gibi yeni ithalat yollarının aktifleştirildiğini belirtti.

Stadyumlarla ilgili gereken ham maddeleri sağlamak için Kuveyt ve Umman ile iş birliğini artırdıklarını dile getiren Katarlı yetkili, "Aralarında Malezya, Türkiye, Çin ve Hindistan'ın da olduğu başka pazarlara yöneldik. Birçok durumda malzeme imalatında yerel ithalatçılara başvurduk." diye konuştu. Zevadi, El-Reyyan stadyumunun dış cephesi için ham madde tedarikçilerini Umman'daki ithalatçılarla değiştirdiklerini ve bunun işin kalitesini ve projenin teslim tarihini etkilemediğini aktardı.

Pazar günü duyurdukları 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak altıncı stadyum Es-Sumame'nin yapımını Tekfen İnşaat ve Al Jaber Engineering şirketlerinden oluşan Türk-Katar ortaklığının gerçekleştireceğini kaydeden Zevadi, tüm statlarda çalışmaların sürdüğünü, 2020'de hepsinin hazır olacağını ifade etti.

Katar'da Dünya Kupası'yla ilgili olsun olmasın tüm projelerin belirlenen takvime göre yürütüldüğünü vurgulayan Zevadi, bu bakımdan Katar Demiryolları yetkililerinin Doha metrosunun yüzde 62'sinin bittiğini ve projede kullanılacak vagonların ilk bölümünün alınacağını duyurmasının da bunun bir göstergesi olduğunu kaydetti.

- "Statların ve spor tesislerinin maliyeti 23 milyar Katar riyali tutuyor"

Katar Projeler ve Miras Yüksek Kurulu Genel Sekreteri Zevadi, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmanın masraflarına ilişkin ise, "Statların ve spor tesislerinin yapım maliyeti 12 yıla yayılmış şekilde yaklaşık 23 milyar Katar riyali (6,2 milyar dolar) tutuyor." bilgisini verdi.

Statların Dünya Kupası'nın ardından toplumun faydalanabileceği şekilde tasarlandığını belirten Zevadi, şunları söyledi:

"Dünya Kupası'ndan sonra statların kapasitesi azaltılacak. Fazla olan alanlar bölge halkının faydalanacağı tesisler kurulması için kullanılacak. Statların çevresinde basketbol, voleybol, tenis, hentbol gibi farklı sporlar için alanlar, koşu, bisiklet, at biniciliği için pistler ve su sporu merkezlerinin yanı sıra otel, dükkân ve bahçeler gibi ticari tesisler de bulunacak. Statlar tamamen ticari ve konaklama amaçlı olarak dönüştürülecek. Buralar kentin kabinin attığı merkezler hâline getirilecek. Bazı stat ve idman tesisleri de yerel kulüplere tahsis edilecek."

Spor tesislerinin inşasında çalışan işçilerin haklarına itibar edilmediği yönündeki suçlamalara da değinen Zevadi, "Projeler ve Miras Yüksek Kurulu, tüm çabaları, yapıcı eleştirileri her zaman memnuniyetle karşıladı, ayrıca Uluslararası Af Örgütü, sendikalar gibi uluslararası kurumlarla olumlu etkileşimde bulundu." diye konuştu.

Hasan Abdullah ez-Zevadi, işçilerin çıkarlarını dikkate alarak Katar'ın attığı adımlar konusunda yapıcı etkileşimde bulunanlar ile işçilerin haklarını bir kenara bırakıp siyasi gündemlerini takip edenlerin seslerinin birbirinden ayrılması gerektiğini sözlerine ekledi.