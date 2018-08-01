Katar'dan Endonezya turizmine 500 milyon dolarlık yatırım

DOHA (AA) - Katar'ın, Endonezya turizm sektöründe 500 milyon dolarlık yatırım yapacağı bildirildi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar'ın, Endonezya'daki turizm sektörünü geliştirmek adına toplam 500 milyon dolar değerinde yatırım yapmasını öngören mutabakat zaptı iki ülke yetkilileri tarafından imzalandı.

Mutabakat zaptına göre, Katar Yatırım Kurumu, Endonezya hükümeti tarafından seçilmiş 10 bölgede bir dizi turizm projesini uygulamak için 500 milyon dolarlık bütçe ayırdı.

Söz konusu mutabakat zaptının, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Katar Yatırım Kurumu İcra Kurulu Başkanı Şeyh Abdullah bin Muhammed bin Suud Al Sani ile Endonezya Denizcilik Bakanı Luhut Panjaitan arasında imzalandığı aktarıldı.

Endonezya hükümetinin bu projelerle "2030 ulusal vizyonu"nu gerçekleştirmek adına gayrisafi yurt içi hasılayı artırmayı amaçladığı kaydedildi.