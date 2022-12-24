Gastronomi Yazarı Talip Bayram, Kayseri mutfağının önemli temsilcisi Kemal Koçak'ın İstanbul da yeni açılan mekanı ile ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı....

Kayseri lezzetleri İstanbul’a taşınıyor.

Kayserili Kemal Koçak bey yaklaşık 40 yıldır yürüttüğü başarılı restoran çalışmasını şimdilerde istanbulda yeni açtığı Kemal Koçak İstanbul mekanında da gösterme niyetinde.

Daha öncede istanbul Laleli’de mekan açan Kemal bey özellikle son yıllarda Kayser’ide bulunan Kemal Koçak Et Lokantası ile lezzetseverlerin zaten çoğunun beğenisini kazanmış biri. Şimdi de Istanbul’da da aynı başarıyı yakalama peşinde.

Kayseri’ye uğrayıp yöresel lezzetlerini tatmayan neredeyse yok gibi.

İstanbul’da Vadi İstanbul ‘ın çok yakınında bir yer olan Çamlı Vadi Sitesinde açılan mekanda ben de bu lezzetlerin tadına baktım. Mutfağın şefi Mustafa Şef ‘in elinden çıkan

Mantı, yağlama, etli sarma, zeytinyağlılar bamya çorbası vs. hepsi birbirinden nefisti.

Fiyat ise esnaf lokantasının bir tık üzerinde ama muadili hizmet verenlere göre uygun.

Bulunduğu yer ise arka tarafında bulunan çamlık nedeniyle epey havadar ve restoran için çok uygun olan müstakil bir binası var. Hemen altında binlerce araçlık otopark, arkasında ise yeni yapılan at çiftliği ile deyim yerindeyse keyif çatılacak ve lezzet patlaması yaşatacak bir yer olmuş.

Daha detaylı bilgiyi yazacağım yazıya havale edip kısa kesiyorum.

Ama siz mutlaka en kısa zamanda uğrayın diyorum.