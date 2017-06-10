KDV indirimi mobilya satışını yüzde 40 artırdı

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - KDV indiriminin başladığı şubat ayının ilk günlerinden itibaren mobilya satışları yüzde 40 artarken, 30 binlik ek istihdam yaratıldı.

Sektör temsilcileri, mobilyada KDV indiriminin başladığı şubat ayının ilk gününden bu zamana geçen 4 aylık gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Mobilya Sanayicileri ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, indirimin sektöre dinamizm getirdiğini belirterek, özellikle mayıs ayının ortasına kadar satışların çok hızlı geçtiğini söyledi.

KDV indiriminin 30 Eylül'e uzatılması sonrası satışların biraz yavaşladığını dile getiren Güleç, sürenin uzatılmasının vatandaşları rahatlattığını, özellikle bayram sonrası satışların yeniden ivme yakalayacağını ifade etti.

Güleç, KDV indiriminin başından itibaren geçen 4 aylık sürede satışların yüzde 40 arttığını kaydederek, eylül sonuna kadar geçecek toplam 9 aylık sürede geçen yılın aynı dönemine göre en az yüzde 30'luk artış beklediklerini vurguladı.

Başkan Güleç, KDV indirimine ilişkin geçen aylarda kamu spotlarının yayınlandığını anımsatarak, bu spotların çok faydalı olduğunu, tekrar yayınlanması gerektiğini bildirdi.



- "İhracat ve istihdam da arttı"



Güleç, iç pazardaki hareketlenmenin ihracata da yansıdığını belirterek, genel ağaç ve orman ürünleri ile mobilya ihracatının ilk 5 ayda yüzde 10 civarında artış yaşadığını bildirdi.

Dış pazardan ithal edilen süngerde yıl öncesi yaşanan artış nedeniyle bir dönem sünger bulmakta zorluk çektiklerini dile getiren Güleç, iç pazarda ise sunta ve mdf ürünlerine zam yapıldığını aktardı.

Güleç, "İç pazarda sunta ve mdf tekelleşmeye doğru gidiyor. Eğer bu sıkıntılar olmasaydı ihracat artışı daha yüksek olabilirdi." diye konuştu.

İç ve dış pazardaki artış sayesinde istihdamın da hareketlendiğini dile getiren Güleç, "Bu 4 aylık dönemde sektör en az 30 binlik ek istihdam yarattı. Hala da işçi arıyoruz bulamıyoruz. Yani sadece kalifie değil yetiştirmek üzere de işçi bulamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Güleç, KDV indirimi sonrası fiyatların yüzde 10 düştüğünü anımsatarak, henüz bir zam yapmadıklarını, ancak çok nadir de olsa zam yapan mobilyacı olabileceğini söyledi.

Başkan Güleç, "Bu zammın nedeni başka giderlerin artmasıdır. Daha önce de söylemiştik bariz zam yapıp KDV indirimini yansıtmayan olursa mutlaka bize bildirsin vatandaşlarımız." dedi.



- "İç pazarda rahat bir nefes aldık"



Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkan Vekili Cüneyt Yanıkçıoğlu, mobilyacıların 2023 hedefleri kapsamında devletin kendilerine koyduğu 6 milyar dolarlık hedefi 10 milyar dolar oalrak revize ettiğini hatırlattı.

Geçen yıl 2 milyar 500 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını dile getiren Yanıkçıoğlu, bu yılki hedeflerinin yüzde 20'lik artışla 3 milyar dolar olduğunu söyledi.

Yanıkçıoğlu, sektörün 13 yıldır dış ticaret fazlası verdiğini kaydederek, 2015 yılında 1 milyon doları aşkın ihracat yapan firma sayısı 400 iken, 2016 yılında 571'e çıktığını aktardı.

Yurt içi piyasada KDV'nin yüzde 18'den 8'e düşürülmesinin sektöre ciddi bir hareketlilik yaşattığını belirten Yanıkçıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yüzde 10'luk KDV indirimin üstüne firmaların yaptığı indirimler de eklenince satışlarda en az yüzde 25'lik artış yaşandı. Nisan ayından itibaren düğün sezonunun da açılmasıyla satışlarda ciddi hareketlilik söz konusuydu. Bizim açımızdan ilk 4 ay hem iç pazarda hem de ihracatta beklentimiz üzerinde rakamlarla karşılaştık. 2016 yılında iç pazardaki sıkıntılardan ötürü ihracata ağırlık vermemizin meyvelerini toplarken, hükümetin KDV indirimi sayesinde iç pazarda da rahat bir nefes aldık."