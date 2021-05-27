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KDV indirimleri devam etsin çağrısı yaptı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç "Yeme-içme sektörü başta olmak üzere kısıtlamalardan etkilenen sektörlerde 31 Mayıs'ta sona erecek KDV indirimlerinin salgın bitene kadar uzatılması firmalarımızı güçlü tutacaktır" diye konuştu.

KDV indirimleri devam etsin çağrısı yaptı
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç piyasayı rahatlatacak çok önemli bir çağrı yaptı. Başkan Avdagiç, yeme-içme sektörü başta olmak üzere kısıtlamalardan etkilenen sektörlerde 31 Mayıs'ta sona erecek KDV indirimlerinin salgın bitene kadar uzatılmasının istedi ve "Böylece firmaları güçlü tutulması sağlanır" dedi ve şöyle devam etti:

"Geçen yıl temmuz ayında yayımlanan kararname ile bazı hizmetlerde KDV yüzde 8'e, bazı hizmetlerde de yüzde 1'e düşürülmüştü. Ardından da bu indirimler 31 Mayıs 2021'e uzatılmıştı. Öte yandan, konaklama tesislerinde geceleme hizmetlerindeki yüzde 1'lik indirimli KDV oranı uygulaması ile eğitim ve öğretim hizmetleri için yüzde 1 KDV oranı da 30 Haziran'da sona eriyor. Yüzde 8 ve yüzde 1'e düşürülen indirimli KDV uygulamasının devamında yarar var. Yeme-içme sektörü başta olmak üzere kısıtlamalardan etkilenen sektörlerde 31 Mayıs'ta sona erecek KDV indirimlerinin salgın bitene kadar uzatılması firmalarımızı güçlü tutacaktır."

Şekib Avdagiç, salgının küresel ekonomi ve ticaret üzerinden tsunami gibi geçtiğini ifade ederek, "15 aylık sürecin sonunda tünelin ucundaki ışığı gösterecek olan, bizi eski normale taşıyacak olan, çok açıktır ki aşılamada elde edilen başarı olacaktır. Aşılama, bizi tünelin sonuna götürecek, ışığın gücünü artıracak en önemli etkendir. Çünkü her ülkenin aşı sayısı kadar umudu olacaktır. Türkiye'de Kovid-19 aşısının teminine ilişkin olumlu gelişmeler de bu anlamda iş dünyamıza güven veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
İTO Başkanı Şekib Avdagiç
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