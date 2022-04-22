Kelebek gibi uçtu büyümeye devam etti

‘Yeniliğe kanat açtık’ mottosuyla her geçen gün mağazalarına bir yenisini ekleyen Kelebek Mobilya, Türkiye’nin farklı illerinde 7 yeni mağazasını daha hizmete açtı. Türk mobilya sektöründe 87’nci yılını kutlayan Kelebek Mobilya, mağazalaşma atağını sürdürüyor.

Kelebek Mobilya 2022 yılının ilk 4 aylık döneminde 7 mağazasını daha bünyesine ekledi. Yeni mağazalar İzmir Bornova, Sakarya Akyazı, Yozgat Merkez, Aydın Merkez, Erzincan Merkez, Kayseri Forum AVM ve İstanbul Vadi’de hizmete sunuldu. 550 ve 2000 metrekare arasında değişen büyüklüklere sahip mağazalarda Kelebek Mobilya, en yeni ve en seçkin ürünlerini müşterileri ile buluşturuyor.

‘Yeniliğe kanat açtık’ mottosuyla Türkiye’nin her ilinde olma hedefi doğrultusunda ilerleyen ve ürünlerini 200’ün üzerinde mağazada tüketicilerin beğenisine sunan Kelebek Mobilya, yıl sonuna kadar bünyesine kattığı yeni iş ortaklarıyla büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.

Kelebek Mobilya Hakkında: Türkiye'nin ilk panel mobilya ve mutfak üreticisi olan Kelebek, Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarındandır. Kitlesel ve küresel bir marka olma hedefiyle Düzce’de 55 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 186 bin metrekarelik bir alanda üretimine devam eden kuruluş, bugün ürünlerini yurt içinde 200’ün üzerinde mağazada tüketicilerin beğenisine sunmakta, yaklaşık 30 ülkeye gerçekleştirdiği standart ve özel Kelebek ürünleri ihracatı ve yurtdışında yer alan konsept mağazalarıyla uluslararası pazarda da faaliyet göstermektedir.