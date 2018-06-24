Kelebek gibi uctu konforu seçti

Türkiye’nin köklü mobilya markası Kelebek Mobilya, köşe takımı mobilyalarını bir adım öteye taşıyarak yeni nesil mobilyalarını yaşam alanlarımız için geliştiriyor. Kelebek Mobilya’nın bugünün evleri için, bugünün köşe takımı olarak nitelendirilen Alexa Köşe Takımı, şık bir dekorasyon için tüm özellikleri taşıyor. Geniş ve dar mekanlarda dilediğiniz görünümü elde edebileceğiniz Alexa Köşe Takımı ile yaşam alanlarımız artık daha kullanışlı hale geliyor.

Koltuk konforuna sahip sehpası ve kitaplık/raf modülleriyle yeni nesil köşe takımı deneyimini sizlere sunan Kelebek, farklı kullanım kombinasyonlarıyla da seçenek sunuyor. Dayanıklı ahşap ayaklar, hareketli sırt mekanizmasıyla geniş oturum seçeneği, ahşap ve kumaş kol seçeneğiyle de konforu garantiliyor.

Alexa Köşe Takımı ayrıca, ahşap sehpa ve kitaplık seçeneğiyle de yaşam alanınızı zenginleştiriyor. Ekstra soft süngeri ve ayak uzatma minderi ile konforu sağlarken dayanıklı ahşap iskelet ve çelik konstrüksiyonuyla güvenliği sağlamlaştırıyor. Yeni nesil köşe takımı olan Alexa Köşe Takımı’nı Kelebek mağazalarında bulabilirsiniz.