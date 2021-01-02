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Kenan Abi'yi unutmayacağız

Kenan Akın Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Önceki Yönetim Kurulu üyelerindendi. 2015 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü almıştı. Sürekli Basın Kartı sahibiydi. Cemiyet üyesi gazetecilerin Türkan Ablası (Türkan Akın) eşi olan Kenan Akın’ı hiç unutmayacağız

Kenan Abi'yi unutmayacağız

Pandemi sürecinde sevdiklerimiz kaybettik. Son kaybımız sevgili Kenan Akın oldu. Kenan abi dünya iyisi, herkesin yardımına koşmaya çalışan gerçek bir baba idi bizim meslekte. Birlikte hiç çalışmadık. Meslek örgütlerinde yollarımız hep kesişti. Proje adamı idi. Danıştığınızda fitrini saklamaz hep destek olurdu. Kenan abiyi hiç unutmayacağız. Sevgili bir büyüğümüzü yetirdik ailesine ve meslektaşlarımıza, hepimize baş sağlığı diliyoruz

Kenan Akın Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Önceki Yönetim Kurulu üyelerindendi. 2015 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü almıştı. Sürekli Basın Kartı sahibiydi. Cemiyet üyesi gazetecilerin Türkan Ablası (Türkan Akın) eşi olan Kenan Akın’ın ardından TGC'nin verdiği bilgiler şöyle:

KENAN AKIN KİMDİR?

28 Ekim 1944, Mardin doğumlu. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu mezunu. Tercüman Gazetesi’nde yayın danışmanı, Güneş Gazetesi’nde yayın koordinatörü, TGRT ve Türkiye Gazetesi’nde Ortadoğu Gazetesi’nde genel yayın yönetmeni olarak görev yaptı.

Uzun yıllar Babıali Magazin isimli bir dergi çıkardı. Yeniçağ Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı. Çeşitli basın kuruluşlarından çok sayıda ödül aldı. Röportaj ve gezi notlarından oluşan kitaplar yazdı. Evli ve iki çocuk sahibiydi.

ESERLERİ:

Kutsal Vaha, Çölden Gelen Umut, Fizan Fizan Dedikleri, Yeni Bir Libya, Medyatik Türkiye (2000), Filistin Dramı ve Yaser Arafat (2002), Cezayir‘de Fransız Vahşeti ve Ötesi (Attila İlhan‘ın önsözüyle, 2003).

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Anahtar Kelimeler:
Kenan AkinTurkan AkınGazeteci
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