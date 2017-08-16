Kentsel dönüşüm, yaşam kalitesini yükseltecek bir fırsat

İSTANBUL (AA) - Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Yetgin, vazgeçilmez bir zorunluluk olarak gördükleri kentsel dönüşüm sürecinin toplumun yaşam kalitesini yükseltecek bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Yetgin, 17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Ege Denizi'nde son dönemde art arda meydana gelen depremlerin, Türkiye'nin deprem kuşağında bulunduğu gerçeğini topluma bir kez daha hatırlattığına dikkati çekti.

Feyzullah Yetgin, 2017'de yaşanan bu depremlerin, deprem yönetmeliklerine uygun şekilde projelendirilerek inşa edilen binaların ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini bildirdi.

Türkiye'deki yapı stokunun yaklaşık yüzde 75'inin çürük ve denetimsiz olmasının yanı sıra çarpık yerleşim, plansız kentleşme, ulaşım ve altyapı alanlarının yetersizliği nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2012 yılında kentsel dönüşüm hareketi başlattığını hatırlatan Yetgin, şunları kaydetti:

"Ülkemizde büyük yıkıma yol açan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 18 yıl geçti. Bu süreçte depreme hazırlıklı olmak amacıyla yapılan yeni düzenlemelerle birçok kapsamlı çalışma hayata geçirildi. Bu kapsamda, afetlere karşı güvenli, altyapısı tam, çevre dostu, enerji verimli nitelikli kentler hedeflendi. Ancak tüm düzenleme ve yapılanmalara rağmen hala depreme tam anlamıyla hazırlıklı olmadığımızı söyleyebiliriz. Bugün ülkemizde yaklaşık 15 milyon konutta halen su yalıtımı uygulaması bulunmuyor. Yaklaşık 6,5 milyon konut da deprem açısından riskli bina statüsünde yer alıyor."

Feyzullah Yetgin, "Unutmamamız gerekir ki insanları deprem değil binalar öldürüyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde depreme hazırlıklı olmak için güvenli ve kaliteli yapılaşma anlayışıyla hareket etmeliyiz. Can ve mal kaybının önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirilen ve bugün vazgeçilmez bir zorunluluk olarak gördüğümüz kentsel dönüşüm sürecini, toplumun yaşam kalitesini yükseltecek bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz." görüşlerini aktardı.



- "2018'de dönüşüme 15 milyar lira kaynak aktarılacak"



GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Yetgin, kentsel dönüşümün hızlanmasının önündeki en büyük engel olan kaynak sorununu çözmek için de yeni adımların atılmasının sektöre moral verdiğini aktardı.

Hükümetin ilk etapta yurt dışından ve İller Bankası'ndan bulduğu kaynakla 5 yılda sektöre 75 milyar liralık bir kaynak ayırmasının planlandığına değinen Yetgin, "Proje hayata geçerse 2018 yılında dönüşüm için aktarılacak kaynak 15 milyar lira olacak. Ölçek ve lokasyona göre kamunun desteği olmadan dönüşümün olmayacağı alanlar var. Bu anlamda devletin bu yaklaşımı deprem riskiyle karşı karşıya olan şehirlerimizdeki dönüşümün sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapılmasına büyük fayda sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Yetgin, GYODER'in öncelikle ilgili tüm kamu kurumlarını, yetkilileri uyarmaya devam edeceğini belirterek, "Kamu yöneticilerine görüşlerimizi ileterek, deprem yönetmelikleri ve kentsel dönüşüm çalışmalarına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. GYODER olarak, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere, kentsel dönüşüm sürecinin kapsamlı bir imar reformu ile planlanması gerektiğini savunuyoruz." yorumunu yaptı.

Öncelikle şehirlerin talep ve ihtiyaçlara göre planlanıp geliştirilmesi ve dönüştürülmesi gerektiğini bildiren Yetgin, "İlgili yönetmeliklerin ihtiyaçlara ne ölçüde yanıt verdiğini sorgulanması ve denetlenmesini sağlamalıyız. Olası büyük bir depremde minimum kayıp verilmesi için riskli binaların yeniden inşa edilmesi ve tüm Türkiye'nin yeniden yapılanması için çalışacağız. Deprem bilincinin toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenmesi, yeniden yapılanma sürecine büyük bir ivme kazandıracaktır." görüşlerini kaydetti.