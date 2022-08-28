KESİAD’dan Kemalpaşalı çocuklara sünnet şöleni

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) ve Kemalpaşa Belediyesi işbirliği ile Kemalpaşalı çocuklara “Sünnet Şöleni” düzenlendi. 132 çocuğun sünnet edildiği şölende çocuklara akıllı kol saati hediye edilirken, düzenlenen müzikli etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendiler.

Kemalpaşa Belediyesi’nin ev sahipliğinde, KESİAD desteğiyle Dere Mesire Yeri’nde yapılan Sünnet Şöleni’ne Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Can Günel, Kemalpaşa Belediye Meclis Üyeleri ile KESİAD Yönetim Kurulu üyeleri katılım gösterdiler.

“Sosyal sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz”

Törende bir konuşma yapan KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Can Günel, KESİAD’da sosyal sorumluluklarının bilincinde olan iş insanlarının örgütlü olduğunu ve bu tarz toplum yararına sosyal sorumluluklarını yerine getirdiklerini ifade etti. Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu ekonomik sıkıntılı dönemde bu tarz düğünlerin dar gelirli aileler için bir külfet haline gelebildiğini söyleyen KESİAD Başkanı Günel, “Biz de bu noktada elimizi taşın altına koyarak Kemalpaşa Belediyemiz ile güzel bir işbirliği yaptık ve bu sünnet şölenine imza attık. Önümüzdeki yıllarda bu tarz etkinliklerin de her zaman içinde olmaya devam edeceğiz. Kemalpaşa Belediyesi’ne bu imkanı bize verdikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ise belediyenin asli görevlerinin başında halka ve topluma hizmet olduğunu ifade ederek, “Halkçı bir belediye her zaman bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin içinde olmalıdır. Bu düstur ile hareket ederek Kemalpaşa’da halka, topluma dokunan etkinliklere imza atmaya devam ediyoruz. Burada da çocuklarımızın sünnet şölenini düzenleyerek aileler için çok anlamlı bir etkinlikte bir araya geldik. KESİAD’a vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.