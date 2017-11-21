Kılıçdaroğlu Beşiktaş'ı kutladı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında Porto ile 1-1 berabere kalarak, bitime 1 hafta kala gruptan lider olarak bir üst tura çıkmayı garantileyen Beşiktaş'ı tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şampiyonlar Ligi gruplarından lider olarak çıkan ilk Türk takımı Beşiktaş'ı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.