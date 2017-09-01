Kılıçdaroğlu’nun Nobel adaylığına çiçek gibi destek Ankara'dan İstanbul'a 450 kilometrelik " Adalet Yürüyüşü" gerçekleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu' nu Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesine tamamı kadınlardan oluşan Binbir Çiçek Kadın Korosu’ndan tam destek geldi.

Adalet Yürüyüşü nedeniyle sivil toplum kuruluşları tarafından Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına çiçek gibi bir destek geldi.

Avcılar'ın 10 mahallesinde yaşayan ve her mahalleden 100 kadının katılımıyla oluşan Binbir Çiçek Kadın Korosu Kalıçdaroğlu’nun adaylığına destek açıklaması yaptı.

Ankara-İstanbul arasındaki 450 kilometreyi aşarak ‘Adalet Yürüyüşü’nü gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu 2018 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesine destek vermek için imza toplayan kadınlar, Kılıçdaroğlu için NOBEL' e başvuruda bulunacak.

1001 ÇİÇEK KADIN KOROSU BAŞLATTI

Birbir Çiçek Kadın Korusu Avcılar’da bulunan 10 mahallenin her bir mahallesinden 100 kadının biraraya gelmesi ile kuruldu.

Aralarına Marmara’nın tek kadın belediye başkanı Handan Toprak Benli’yi de alan kadınlar böylece binbir sayısına ulaştılar.

Dünyada ilk olan Binbir Çiçek Kadın Korosu 2014 yılında kuruldu. Çok sayıda konser veren Koro, Avcılar' da gerçekleştirilen "Uluslararası Kadın Belediye Başkanları Zirvesi'nde" ve Çanakkale Zaferi’nin 100. Yılında Çanakkale'de verdikleri konserlerle bütün dünyanın dikkatini çekti.

Çok önemli kurum ve kuruluşlardan konser teklifi alan Koro artık dünya çapında bir üne sahip bulunuyor.

İşte bu koroda yer alan kadınlar Nobel Barış Ödülü Komitesi’ne bir çağrı yaparak 2018 yılı barış ödülünün CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Adalet Yürüyüşü nedeniyle verilmesini talep etti. Böylece Kılıçdaroğlu’nun adaylığına en büyük kadın desteği gündeme geldi.

"Binbir Çiçek Kadın Korosu" Binbir imza ile Kemal Kılıçdaroğlu' nun Nobel Barış ödülüne aday gösterilmesi için Nobel Komitesine mektup gönderdi.

İMZALAR TOPLANDI

İmza kampanyası kapsamında koroyu oluşturan 1001 kadın Kılıçdaroğlu' nu NOBEL Barış Ödülüne aday gösteren dilekçeyi imzaladı.

Aralarında imza toplayan kadınlar, ‘Hak, Hukuk, Adalet’ sloganı ile 450 kilometre yolu 25 günde yürüyen Kılıçdaroğlu’ nun Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesinin Nobel’in ruhuna uygun olacağına inandıklarını vurgulayarak, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde bu girişimin gerekçesini şöyle açıkladılar:

. Türkiye, Avrupa-Asya ve Güney - Kuzey ekseninde son derece hassas bir coğrafyada yer alıyor.

. İşte Kemal Kılıçdaroğlu bu önemli coğrafyada insanlar arasında din, dil, ırk, cinsiyet ve yaşam tarzı ayrımı yapmadan hak-hukuk-adalet içinde yönetilmesi için mücadele ediyor.

. Bunun için 450 kilometreyi herkesle birlikte yürüyerek barış ve sevgi kavramlarını öne çıkarmaya çalışıyor.

. Bu anlamda dünya barışına sunduğu katkıdan dolayı 2018 Nobel Barış Ödülü’ne Kemal Kılıçdaroğlu’nun layık görülmesi insanlığın yararına olacağı kanısındayız.

Bugüne kadar 43 kadının ödül aldığı Nobel ödülü farklı alanlarda veriliyor ve dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alıyor. Binbir kadından oluşan koronun bu çağrısının dünya çapında yankı uyandırması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu ile ilgili bu çağrıyı yapan Binbir Çiçek Kadın Korosu konserlerinde bundan böyle daha fazla barış türküsü söyleme kararı da aldı.



