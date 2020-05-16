Psikoterapist Fazıl Tatar ve Avukat Melih Demirer, 14 Mayıs 2020 tarihinde, ınstagram canlı yayınında bir araya gelerek, “Aileleri boşanmaya götüren süreç ve bu süreçte çocuklara yaklaşım” konusunu değerlendirdiler. Yoğun izleyici katılımının olduğunu yayında, evliliklerde yaşanan bir takım sorunların ardından yaşanan boşanmalar ve boşanma süreci ile çocukların bu süreçten nasıl etkilendikleri, psikolojik ve hukuki boyutları ile kapsamlı olarak değerlendirildi.

Ebebeynler, boşanma sürecinde önce kendi aralarındaki meseleyi bitirmelidir

Boşanmaya karar veren çiftlerin öncelikle konuyu kendi arasında çözüme kavuşturması gerektiğinin altını çizen Psikoterapist Fazıl Tatar, şunları söyledi:

“Boşanmaya karar veren çiftler, öncelikle konuyu kendi aralarında sakin bir şekilde yöneterek çözüme kavuşturmalıdır. Eğer çocukları var ise, yavaş yavaş ve ona farkettirerek, “Biliyorsun, bizim bir takım sorunlarımız var, anlaşamıyoruz ve ayrılmaya karar verdik. Bizler, senin annen ve baban olarak her zaman yanında olacağız. Senden ayrılmıyoruz. Sadece birbirimizden ayrılıyoruz” gibi ifadelerle anlatmalıdırlar. Nitekim, tarafların birbirini suçlayarak kaos ortamı yaratması veya güçlü olan tarafın çocuğu diğer tarafa göstermemesi gibi bir durum asla söz konusu da olmamalıdır. Çünkü, annenin, babanın veya aileden başka birisinin, kısacası kimsenin, çocuğun annesini veya babasını elinden alma hakkı yoktur” dedi.

Boşanma sürecinde, çocuk malzeme olarak kullanılmamalıdır

Boşanma sürecinde, çoğu zaman çiftlerin birbirini suçlayabildiğini ve birbirine karşı olumsuz mesajlarını da çocukları üzerinden iletmekte olabildiklerini kaydeden Psikoterapist Fazıl Tatar, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ne yazık ki, olumsuz kaos ortamından en çok etkilenen çocuklar oluyor. Çiftler, birbirlerini suçladığı olumsuz mesajlarını, çocuğa ileterek “-Git annene söyle, git babana söyle” gibi çocuğun üzerinden kalkamayacağı bir yükü veriyorlar. Anne ve baba ayrıldığında da, olumsuz psikolojik yükün altında ezilen çocuk, çocukluğunda veya ilerleyen dönemlerde sorunlar yaşayabiliyor. Özetle, ebebeynler, boşanma sürecinde, çocuklarını, karşı tarafa karşı bir malzeme olarak kullanmamalıdırlar” diye konuştu.