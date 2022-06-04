Kira artışlarına düzenleme

Kurum ayrıca TÜFE üzerindeki kira artışlarına da kanuni yaptırım uygulanacağını bildirdi. Bakanlığın çalışma yapacağını duyan fırsatçı ev sahipleri ise zam dönemi gelmemesine rağmen ‘Bir daha zam yapamam’ endişesiyle kiracılara zam yapmaya başladı.

10 gün içinde açıklanacak

Bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi veren Besa Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı'nın ağustos ayında açıklayacağı proje ile 81 ilde vatandaşların aidat öder gibi bedellerle ev sahibi olacağı çalışmayı başlatacaklarını duyurdu. Ayrıca TÜFE üzerindeki kira artışlarına da kanuni yaptırım uygulanacağını söyleyen Bakan Kurum, dört bakanlığın ev sahiplerini ve kiracıları mutlu edecek şekilde çalıştığını 10 gün içinde Cumhurbaşkanı’nın bu çalışmayı kamuoyuyla paylaşacağını ve ardından da yasal düzenlemeyi Meclis’e sunup kanunlaştıracağını aktarmıştı” dedi.

Zam yapmaya başladılar

Bakanın 10 gün içinde düzenlemenin Meclis’e sunulacağının açıklamasından sonra ev sahiplerinin de harekete geçtiğini aktaran Bezci, “Bunun duyulmasıyla gayrimenkulde hareketlilik başladı. Bazı fırsatçı ev sahipleri ‘Bir daha zam yapamam’ endişesiyle kiracılara zam yapmaya başladı. Son günlerde bu tarz şikayetlerle sıkça karşılamaya başladık” diye konuştu.

Yılda bir kere olabilir

TÜFE’nin üzerinde zam yapılamayacağını ve bu zammında da yılda bir kere olacağına dikkat çeken Bezci, “Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesine göre taraflar ayrı bir anlaşma yapmamışsa kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla belirleniyor” ifadelerini kullandı.

Kabul etmeme hakları var

En yüksek zam oranının son 12 ayın yıllık TÜFE oranlarının ortalaması şeklinde uygulanabileceğini dile getiren Bezci, şunları söyledi: “Taraflar bu değişim oranının altında bir oranda kira artışı konusunda anlaşabilirler, ancak üstünde anlaşamazlar. Yazılı kontratlarında eğer daha düşük bir oran belirlenmiş ise o zaman bu oran geçerli olur. Böyle bir durum yaşayan kiracılar, ev sahibinin istediği artışı kabul etmeyerek, yasal orandaki artış ile kiralarını ödemeye devam edebilirler. Mal sahibinin istediği oranda artış yapılmaması tahliye nedeni olarak kabul edilemez.”