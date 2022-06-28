Kiracılar haklarını bilmiyor

Emlakjet’in yeni nesil gayrimenkul değerleme ve lokasyon analizi şirketi Endeksa ile gerçekleştirdiği iş birliği doğrultusunda, mayıs ayına özel olarak gerçekleştirdiği özel araştırma dosyasında ise kiracı haklarına yönelik bilgi sahipliği incelendidi. Son dönemde kira artış oranları nedeniyle kiracı hakları konusu yoğun bir şekilde gündeme gelirken, ankete katılan kiracıların yüzde 63’ü kiracı hakları konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığını belir

Araştırma verilerini değerlendiren Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, “İçinde bulunduğumuz dönemde konut fiyatlarındaki artışlar ve bu alanda yayınlanan yeni regülasyonlar en önemli gündem maddelerinden. Hem Emlakjet üyelerini hem kamuoyunu piyasa hakkında bilgilendirmek için aylık gayrimenkul raporlarımızdaki fiyat artışları bölümü için birlikte iLab Holding çatısını paylaştığımız Endeksa ile iş birliği kurduk. Konut piyasasında tüketici davranışlarını Emlakjet verileri ile analiz etmeye devam ederken, fiyat verilerini bundan böyle Endeksa aracılığıyla sunacak ve gündem maddeleri hakkında detaylı araştırmalar yapmaya raporlarımızda uzman görüşlerine yer vermeye devam edeceğiz. Kira artışlarını takiben kiracı hakları konusunda soru işaretlerinin artması üzerine bu ay kiracı hakları konusunda anket sonuçlarını yayınladık. Anket verilerine göre kullanıcıların %63’ü kiracı hakları konusunda yeterince bilgi sahibi olduğunu düşünmüyor. Bu konuda bilgi birikimin artması adına Emlakjet’te avukat görüşlerine dayanan detaylı bir röportaj yayınladık. Gayrimenkul alanında gündemi yakından takip etmeyi ve yetkili isimlerin görüşlerini kamuoyu ile buluşturmaya devam edeceğiz.” dedi.

Görkem Öğüt: “Kira artışlarının önüne geçebilmek için yapısal düzenlemeler gerekiyor”

Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt ise “Kira artışları konuttaki arz talep dengesinin, dolayısıyla da satılık fiyatlarındaki artışın doğal bir sonucu. Özellikle İstanbul ve İzmir gibi konut talebinin yüksek olduğu iller sadece Türkiye’de değil dünyada da konut fiyatlarının en çok arttığı yerlerin başında geliyor. Bu yükseliş trendi yatırım amaçlı ev alma davranışını tetikliyor. Özellikle büyükşehirlerin merkezî ilçelerinde yatırım amaçlı ev almalar son dönemde çok arttı. Bu evler kiraya veriliyor ve arz talep dengesinin kırılganlığı nedeniyle değerinden yüksek fiyata ilana çıksa bile alıcı da buluyor.” dedi.

Kiraların yüksekliği nedeniyle bu ilçelerde amortisman sürelerinin de oldukça kısaldığını belirten Öğüt, “Amortisman süresinin düşmesi yatırım amaçlı ev alacak kişiler açısından bir avantaj doğuruyor. Yani süreç kendi içinde bir döngüye girdi. Kira artışının etkilerini azaltmaya yönelik düzenlemeler kısa vadede özellikle mevcut kiracılar açısından bir rahatlama sağlasa da uzun vadede yükseliş trendine etkisi sınırlı olacaktır. Kira artışlarının önüne geçilebilmek için dünyada örnekleri olan "sadece kiraya verilebilir konutlar”, sosyal konut üretimi gibi yapısal düzenlemeler gerekiyor. Kira artışı ancak yapısal düzenlemeler ve konutta arz talep dengesinin iyileşmesi sonucu yavaşlayabilir. İçinde bulunduğumuz denklemde kısa vadede artışların devam edeceğini düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Avukat Mehmet Berk İmamoğlu: “Kira tespit davalarında çok yüksek artış var”

Emlakjet’in kiracıların hakları konusunda bilgisini ölçen özel araştırma dosyası sonuçlarını yorumlayan Avukat Mehmet Berk İmamoğlu ise, “Kiralık konut fiyatlarındaki rekor piyasa artışları, kira tespit davalarında çok yüksek oranda artışa sebep oldu. Bu davalarda karar verilen yeni kiralar piyasadaki fiyatlara göre belirleniyor bu noktada piyasa ortalamalarının suni olarak yükseltilmemesi önem taşıyor. Kiralık kontratı devam eden konutlar için geçici süreyle de olsa %25 yıllık tavan artış önlemi açıklandı. Bu uygulamanın 5 yılın üzerinde kontrata sahip kişilerin başvurabileceği kira tespit davalarına engel olmadığını hatırlatmak gerek. Uygulamanın kiracılara destek olduğunu, kısa süreli de olsa mevcut kiracıları koruduğunu gözlemliyoruz. Diğer yandan Emlakjet yapmış olduğu kiracı hakları anketi sonuçları kullanıcıların çoğunun kiracı hakları konusunda bilgi sahibi olmadığını belirtiyor. İçinde bulunduğumuza benzer kriz dönemlerinde yanlış bilgiler maalesef daha hızlı dolaşıyor, kiracı hakları konusunda sorun yaşayan tüm vatandaşlarımızı bilgi sahibi olmak için gerekli kaynakçaları gösteren mecralara danışmasını veya yetkili kişilerle görüşmelerini öneriyoruz.” dedi.