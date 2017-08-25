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Kırtasiye alışverişlerine dikkat

- TÜKİD, velileri ve öğrencileri yeni dönem öncesi güvensiz kırtasiye ürünlerine karşı uyardı

Kırtasiye alışverişlerine dikkat

İSTANBUL (AA) - Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD), yeni eğitim öğretim dönemi öncesi kırtasiye alışverişi yapacakları kalitesiz ve taklit ürünlere karşı uyardı.
TÜKİD'den yapılan açıklamada, sadece güvenli ve kaliteli kırtasiye ürünleri alınması önerisi yapıldı.
Bunun için en doğru adresin kırtasiyeler olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Merdiven altından ne olduğu belli olmayan ucuz ürünler almayın. Çünkü bunlar sağlıksız ürünlerdir. Markasız ürün alarak çocuğunuzun sağlığını riske atmayın. Aldığınız ürünün barkoduna bakın. Ambalajlı, ithalatçısı ya da üreticisi belli olan, etiketli yani kimliği olan sağlıklı ürünleri satın alın. Çocuğunuzun kullanacağı şişe, beslenme çantası ve mataraların kalite standartlarına uygun olmasına dikkat edin. Kırtasiye ürünleri alırken üzerinde TSE damgası ya da CE belgesi olan veya ambalajlı ve üreticisi belli olan etiketli ürünleri tercih edin."

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KırtasiyeTUKİDTüm Kırtasiyeciler Derneği
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