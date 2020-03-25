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Kısa çalışma ödeneğinde şartlar değişti

Aile, Çalşma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğine ilişkin açıklama yaptı.

Kısa çalışma ödeneğinde şartlar değişti
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yasa değişikliği ile ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ şartlarının kolaylaştırıldığını duyurdu.

Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının elektronik ortamda gerçekleştirildiğini anımsatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Kısa çalışma ödeneğinden; kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olup, son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olanlar yararlanabiliyordu. Yeni Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan düzenlemeyle uygulama şartlarını kolaylaştırdık. Bu kapsamda kısa çalışma uygulamamızdan yararlanmak isteyenler için; 600 gün şartını 450 güne, 120 gün şartını da 60 güne düşürdük. İşverenlerimiz için mevcut istihdamı koruma şartı da getirdik.” dedi.

Bakan Selçuk, “Yeni Koronavirüsün ekonomimiz ve istihdam piyasaları üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek için etkin bir şekilde kullanılacağına inandığımız bu imkânı hemen uygulamaya koyarak, işletmelerin ve çalışanların bu süreçte karşı karşıya kalabilecekleri belirsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk; “7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz”

Sosyal medya hesabından asgari ücret desteğine ilişkin de açıklama yapan Bakan Selçuk, “TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kulandı. 

Bakan Selçuk, “Asgari ücret görüşmelerinde, asgari ücret desteğimizi 75 lira olarak açıklamıştık. Asgari ücret desteği, hem işçimiz hem de işverenimiz için önemli bir destek.” değerlendirmesini yaptı.

Telafi çalışması süresi 2 aydan 4 aya uzatıldı 

Telafi çalışma süresinin 2 aydan 4 aya çıkarılmasını değerlendiren Bakan Selçuk, “Bu zaman zarfında işçimiz dış etkenler sebebiyle çalışmasını devam ettirememiş ise daha sonraki 4 ay boyunca bunu telafi edebilecek. Böylelikle ne ücret kaybı yaşanacak ne de işgücü kaybı olacak.” dedi. Ayrıca yeni yapılan düzenleme ile Cumhurbaşkanı telafi çalışması süresini iki katına çıkarabilecek.

En düşük emekli aylığının 1.500 liraya yükseldiğini bildiren Bakan Selçuk, bu yıl Mayıs ayında Ramazan Bayramı öncesi emeklilere verilecek olan ikramiyenin Nisan ayında ödeneceğini söyledi.

Bakan Selçuk, yeni düzenlemeler hakkında şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamındaki tedbirlerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Yeni düzenlemelerin çalışanlarımıza, işverenlerimize ve emeklilerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz.”

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