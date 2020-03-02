Kişisel bakım sektörünün en teknolojik markası seçildi

Türkiye’nin en teknolojik markalarının belirlendiği Tech Brands Turkey ödül töreni, Pazarlamasyon.com ve dünyanın önde gelen araştırma şirketi Nielsen Türkiye iş birliği ile bu yıl ilk kez düzenlendi. Gratis, Türkiye genelindeki tüketicilerin vermiş olduğu yanıtlar doğrultusunda ‘Kişisel Bakım Sektörü’ kategorisinde rakiplerini geride bırakarak 1’inci oldu.

Nielsen Türkiye tarafından açık uçlu sorulara Türkiye genelindeki farklı SES grubundan tüketici kitlesinin vermiş olduğu yanıtlar baz alınarak hazırlanan raporun sonucunda belirlenen markaların ödüllendirildiği Tech Brands Turkey kapsamında Gratis, müşterilerine sunduğu teknolojik gelişmeler ile elde ettiği başarı sayesinde öne çıkan markalar arasındaki yerini alarak ‘Kişisel Bakım Sektörü’ kategorisinde 1’inci seçildi. Tüketicilerin alışveriş deneyimlerini yeniden şekillendirme hedefi ile 11 yıl önce yola çıkan ve bu süreçte kişisel bakım sektörüne yeni bir vizyon kazandıran Gratis, dünyaca ünlü markaların da içinde bulunduğu yüzlerce markayı Türk tüketicilerine sunmasının yanı sıra müşterilerinin keyifli alışveriş deneyimi yaşamasını hedefleyerek hizmetlerini de bu yönde geliştirmeye devam ediyor. Bu hedefi doğrultusunda teknolojik gelişmeleri de takip ederek hizmetlerine entegre eden Gratis, online mağazası Gratis.com ile de 7/24 kesintisiz alışveriş imkanı sunuyor.

Türkiye’nin en teknolojik markaları arasındaki yerini alarak başarısını “Tech Brands Turkey” ödülü ile taçlandıran Gratis, daha önce de ‘aşık olunan marka’ ve ‘kişisel bakım sektörünün 1 numaralı markası’ gibi pek çok ödül aldı.