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Kısıtlamalar kalktı Güvenli2023 İstanbul propolisin gücüyle hız kazandı

Güvenilir Ürün Platformu tarafından başlatılan ve yaklaşık 7000 esnafa ulaşan Güvenli2023 İstanbul projesi Şişli Belediyesi ve BEE’O Propolis önderliğinde devam ediyor.

Kısıtlamalar kalktı Güvenli2023 İstanbul propolisin gücüyle hız kazandı
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Pandeminin etkilerinin  tüketici sağlığı açısından azaltılması amacıyla hayata geçirilen Güvenli2023 İstanbul ürün ve tüketici güvenliği online eğitim projesine bir destekte Şişli Belediyesi’nden geldi.  Şişli Belediyesi sınırları içindeki ürün ve hizmet üreten tüm işletmelerin ücretsiz katılabileceği online eğitimler 23 Haziran Çarşamba günü başlıyor. 
Katma değerli arı ürünlerini yerli olarak üreten sektörün en büyük firması BEE’O Propolis’in ana destekçisi olduğu proje ile eczaneden markete, fırından  restaurant’a gıda üretimi ve satışı yapan herkese ürün ve tüketici güvenliği konusunda detaylı eğitimler verilecek. 
Başta gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmeler olmak üzere halk sağlığını etkileyebilecek tüm kişi ve kurumlara ulaşarak farkındalık yaratmak ve pandeminin olumsuz koşullarını minimuma indirmek için kolları sıvayan Şişli Belediyesi, BEE’O Propolis ve Güvenilir Ürün Platformu desteği ile Şişli’yi en güvenilir ilçe yapacak. 
Başta propolis olmak üzere arı ürünleri üzerine yaptığı çalışmalar ile adından sıkça bahsettiren BEE’O Propolis, sosyal sorumluluk projelerine yenisini ekliyor. BEE’O Propolis firmasının kurucu ortağı ve Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı’ nın “Anadolu Arı Ürünlerinin Farkını  ve Beslenme Açısından Önemini” anlatacağı eğitimlerde arı ürünleri satışı ve üretimi yapan tüm işletmeler ücretsiz katılabilecektir. Eğitim programında hijyen kurallarından izlenebilirliğe, yasal sorumluluklardan pandemide markalaşmaya bir çok farklı içerikte eğitimler verilecek. Eğitimlere katılarak sınavlarda başarılı olanlara ise sertifikalarını Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin dağıtacak.
Güvenli2023 eğitimlerinin ilk defa Azerbaycan genelinde de verilmeye başlanacağı projede Azerbaycan Teknoloji Üniversitesi’nin eğitmenleri Türkiye ile eş zamanlı eğitimlerle farkındalığı ülke dışına taşıyacak.
23 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek projeye kayıtlar www.guvenilirurunplatformu.com üzerinden 21 Haziran’a  kadar yapılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
#güvenilir ürün Platformu#güvenli2023 Istanbul#aslı Elif Tanuğur#şişli Belediyesi#beeo#propolis
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