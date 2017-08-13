Klasik otomobil tutkunları araçlarından film izledi

İSTANBUL (AA) - Amerika'da 1950'li yıllarda ortaya çıkan ve sonrasında tüm dünyada vazgeçilmez hale dönüşen "Arabalı Sinema (Drive-in Movie)" etkinliğinde İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) üyeleri, Hollywood'un efsaneleşmiş müzikal filmi "Grease"i, yarım asrı devirmiş klasik araçlarından izledi.

İKOD'un açık havada sinema ekibinin teknik destekleriyle Tuzla Marina Arena'da gerçekleştirilen etkinlikte, 1950'li ve 1960'lı yıllara ait, bir döneme damgasını vurmuş birbirinden renkli Chevrolet, Ford, Cadillac, Plymouth, Desoto, Pontiac, Dodge gibi markalarda onlarca klasik araç yer aldı.

Rock'n roll'un, komedinin, romantizmin ve sınırsız eğlencenin yer aldığı, başrolleri John Travolta ve Olivia Newton-John'un paylaştığı "Grease", Türkiye'de "ilk" kez arabalı sinema organizasyonuyla klasik otomobillerden izlendi.

Filmin yarış sahnesinde John Travolta'nın kullandığı beyaz renkteki 1948 model Ford ve siyah renkteki 1949 model Mercury, film sahnelerinden görsellerle süslenmiş şekilde dev perdenin yanında yer aldı.



İKOD üyelerinin dönem kostümleriyle katıldığı etkinlikte, dans gösterileri de yapıldı.

- "Amacımız, klasik otomobilleri yaşatmak ve geleceğe taşımak"

İKOD Başkanı Serkan Okay konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 1950'li yıllarda Amerikan gençliğini temalandıran "Grease" filimini arabalı sinemada izleyeceklerini söyledi.

Okay, filmin yarış sahnesinde kullanılan iki otomobilin muadillerinin etkinlik alanında bulunduğunu belirterek, "Bu ara dönem kostümleriyle filmden fırlamışçasına arabalı sinemayla o yıllara gitmeye çalışacağız. Amacımız, klasik otomobilleri günümüz koşullarında yaşatmak ve geleceğe taşımaktır. Bu tarz etkinlerle de klasik otomobil farkındalığını sıcak tutmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

İKOD, klasik araçlarla "Arabalı Sinema" etkinliğini daha önce "Casablanca" ve "Hababam Sınıfı" filmleriyle gerçekleştirmişti.