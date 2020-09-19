KOBİ'leri korumu altına aldı

İklimlendirme ve güneş enerjisi sistemlerinde faaliyet gösteren ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi, bin 400 KOBİ’ye mühendislik desteği sunarak ekonominin daraldığı bu günlerde onların iş potansiyelini artırıyor. Tüm Avrupa’da yaygın olan ve Postmodern Teknik Toptancılık olarak adlandırılan sistem ile KOBİ’ler büyük hacimli işleri alarak işlerini büyütme fırsatı yakalıyor.

Ekonominin temel taşı olarak kabul edilen KOBİ’lere ürün ve malzemenin yanı sıra mühendislik, satış, pazarlama ve teknik eğitim desteği sunduklarını belirten ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi Genel Koordinatörü İlgin Eray, Postmodern Teknik Toptancılık olarak tanımladıkları bu sistem ile 1.400’e yakın firmaya bu zorlu dönemde büyük ölçekli işleri yapabilme fırsatı yarattıklarını belirtti.

“Bizim yolumuz başka” anlayışından hareket ettiklerini ve olaya sadece ticari olarak yaklaşmadıklarını dile getiren İlgin Eray, “ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi olarak klasik toptancılık anlayışını değiştiriyoruz. Türkiye geneline yayılmış bin 400’e yakın bayimize doğalgaz ekipmanları, güneş enerjisi sistemleri ve ısı pompası gibi teknik alt yapı gerektiren ürün gruplarını sunuyoruz. Bununla birlikte tüm bayilerimize ürünler ve uygulamalar hakkında eğitimler veriyoruz. Hepsine pazarlama desteği sağlıyoruz. En önemlisi de onlara tam teşekküllü mühendislik desteği sunuyoruz. Böylece bayilerimiz de müşterilerine daha kapsamlı hizmet sunarak büyük hacimli işlere imza atabiliyor ve cirolarını yükseltebiliyorlar.” ifadelerini kullandı.

KOBİ’LERİ GÜÇLENDİRİYORUZ ONLAR DA İŞ HACMİNİ ARTIRIYOR

Postmodern Teknik Toptancılık sistemiyle bayilerin ürünler ve sektör hakkında eğitilerek geleceğin teknolojilerine ve sürdürülebilir iş modeline hazırlandığını söyleyen İlgin Eray, KOBİ’lerin ayakta kalması için bu dönüşümün şart olduğunun altını çizdi. Eray, “Bayilerimizi sadece ürün satan bir firma olmaktan çıkarıp onları mühendislik hizmetleri sunan şirketlere eviriyoruz.Mühendislik ve pazarlama desteği eksikliği sebebiyle sadece belirli konular üzerinde faaliyetlerini sürdürmek zorunda kalan KOBİ’leri güçlendiriyoruz. Ayrıca hepsini ortak bir yazılımda topluyoruz. Bu yazılım ile anlık olarak istedikleri ürün hakkında teknik bilgiye ulaşabiliyorlar. Dijitalleşme süreçlerini de başarılı bir şekilde tamamlıyorlar. Böylece kendi geleceklerini de garanti altına almış oluyorlar.” ifadelerini kullandı.