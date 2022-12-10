KOBİ'lerin hibe desteklerinden haberi yok

Ticaret Bakanlığı ihracat yapan firmaların pek çok kalemde yurt dışı harcamalarının yüzde 70’e kadarını hibe olarak karşılıyor. Kapsamı genişletilen ve artan oranlarla firma başına 4 yılda 240 milyona kadar hibe almak mümkün. Teşviklerin yeterince kullanılmadığını ifade eden Kobi Türkiye Başkanı Koray Aksu, “Firmalara alacakları teşvikleri anlattığımızda hemen ihracata başlamak istiyor. Bugüne kadar 5 binden fazla firmaya 27 bin 500 proje yaparak 300 milyon lira civarı karşılıksız destek sağlanmasına aracı olduk. Türk Firmaları ihracat teşviklerini doğru kullanırsa ülke olarak ihracat hedefine rahatlıkla ulaşırız. Yaptığımız anket çalışmasında 100 firmadan 60'ının teşviklerden habersiz ya da yeteri kadar bilgisi olmadığını tespit ettik” ifadelerini kullandı.

İhracat teşviklerini büyük kurumların daha yakından takip ettiğini fakat KOBİ’lerin yeterince desteklerden haberi olmadığını anlatan KOBİ Türkiye Başkanı Koray Aksu, “Ticaret bakanlığı ihracat yapan firmalara yurt dışı seyahatlerde ulaşım ve konaklama masraflarında 500 bin tl, reklam ve tanıtım masraflarında 4 milyon tl, ofis, mağaza showroom ve depo kiralamalarında birim başına 2 milyon TL, 25 birime ise 50 milyon lira, Fuar katılımlarında 750 bin TL, test analiz ve sertifikalarda 4 milyon Tl, marka tescil işlemlerinde 750 bin TL’ye kadar geri ödemesiz teşvik paketleri sunuyor. Bu teşvikler firmalar için adeta can suyu oluyor ve ihracat yapacakları cesaretlendiriyor. Toplamda firma başına 60 milyon TL’ye kadar yıllık destek almak mümkün. Bu destekler 4 yıl süreyle devam ediyor. Bir firma 4 yıl boyunca tüm teşviklerden toplamda 240 milyon liraya kadar destek alabiliyor. Pek çok ihracat yapan ya da yapmak isteyen KOBİ, bu destekleri yeterince kullanamıyor. 2 bin firma üzerinde yaptığımız bir araştırmada 100 KOBİ’den 60’ı teşviklerden yeterince bilgi sahibi değil” diye konuştu.

İHRACATÇIYA DESTEK FİRMA BAŞINA 240 MİLYONA ULAŞTI

Daralan iç pazar nedeniyle zorlanan pek çok firma için ihracatın çıkış kapısı haline geldiğini belirten Aksu, “Teşviklerden yararlanan firmalar 4 yıl boyunca 240 milyon liraya kadar teşvik alarak hem ihracat yaptığı ülke sayısını hem de yurtdışına açtığı şubelerin sayısını artırıyor. Örneğin danışmanlık yaptığımız bir kozmetik firmamız ihracatını 4 yılın sonunda 3 milyon dolardan 8 milyon dolara çıkararak yüzde 150 oranında bir büyüme sağladı. Özellikle son dönemlerde ucuz TL, ihracatçılar için büyük avantajlar sunuyor. Teşvikler sayesinde firmalar tüm enerjisini yurtdışı pazarlara açılmaya harcamaya başladı. Bu sayede hem istihdam hem de üretim anlamında olumlu sonuçlar yakalıyoruz” ifadelerini kullandı.

5 BİN FİRMAYA 300 MİLYON TL TEŞVİĞE ARACILIK ETTİK

Kobi Türkiye olarak ihracatçı firmalara ya da ihracat yapmak isteyen girişimcilere 22 yıldır danışmanlık hizmeti verdiklerini belirten Aksu, “Özellikle KOBİ’ler ve genç girişimciler devletin sağladığı imkanları yakından araştırmalı. Sağlanan imkanlarla yurt dışı pazarlara açılmaktan korkmayıp tüm destekleri doğru kullanan firmalar kısa zamanda büyük pazarlara ulaşıyor. Şu ana kadar 5 binden fazla firmaya ve girişimciye yurtdışı pazarlarda ve destekler konusunda danışmanlık yaptık. Toplamda 300 milyon lira desteğin sağlanmasına aracılık ettik. Firmalar üretim ve pazarlama faaliyetlerinde kendilerini iç pazarla kısıtlamasın. Türkiye'nin büyümek için global pazarlarda daha fazla Türk oyuncuya ihtiyacı var” şeklinde konuştu.