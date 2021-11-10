Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
En büyük GES açıldı
En büyük GES açıldı
Dünyada bir ilk
Havacılıkta bir ilk
Herkese ulaşacak
Herkese ulaşacak
Yeniden başkan seçildi
Yeniden başkan seçildi
Çevreci kimlikli
Çevreci kimliği öne çıktı

Koç 10 Kasım'da Atatürk'ün ağaç kalsın Köşkü taşıyalım sözünü anlattı

Koç Holding'in 10 Kasım iletişimi bu yıl Yalova'daki "Yürüyen Köşk'ün" Hikâyesini Anlatıyor:  Atatürk'ün "Ağaç kalsın, köşkü öte yana taşıyalım" sözünün ne anlama geldiği anlatılıyor.

Koç 10 Kasım'da Atatürk'ün ağaç kalsın Köşkü taşıyalım sözünü anlattı
banner17

2006 yılından bu yana her yıl 10 Kasım iletişimi ile Atatürk’ü anarken fikirlerini hatırlatan ve Cumhuriyet değerlerinin altını çizen Koç Holding, bu yıl Yalova’daki “Yürüyen Köşk”ün gerçek hikâyesini milyonlarla buluşturdu. Atatürk’ün talimatıyla ulu bir çınar ağacının dallarının kesilmemesi için koca bir köşkün yerinin değiştirildiğini anlatan bu gerçek hikâyeden ilham alınan filmde bahçıvan ve şoför arasında kurgulanan diyalog şu şekilde gelişiyor: “Geçen gün buradaydı. Şu çınar ağacını kesecekken gördü beni. Kızdı da. ‘Paşam, bu ağaç çok büyüdü, köşke de zarar vermeye başladı. O yüzden kesmek lazım’ dedim ama… Sen hayatında hiç böyle bir ağaç yetiştirdin mi ki onu kesmek istiyorsun! Ağaç kalsın, köşkü öte yana taşıyalım’ dedi. Ardından şoför şu sözleri söyler: “Memlekete nefes olursan, memleketin nefesini de korursun elbet.” Film, Nazım Hikmet’in “Davet” isimli şiirinin sonundaki şu dizeler ile son buluyor: “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür. Ve bir orman gibi kardeşçesine.”

Koç Holding’in 10 Kasım iletişimine konu olan gerçek hikâyeyi linke tıklayarak okuyabilirsiniz: https://www.koc.com.tr/medya-merkezi/haberler/2021/bu-hasret-bizim

Filmi indirmek için: https://we.tl/t-AHzrwildCI

banner18
İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
AtatürkKoç HoldingYalova Köskü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1