“Koç, yurt dışında yeni şirketleri incelemeye devam ediyor“

İSTANBUL (AA) - Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, son 3 yılda 8 yeni yurt dışı yatırımı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Dünya genelinde şirket değerleri halen çok yüksek. Buna rağmen disiplin, kararlılık ve cesaretle yeni şirketleri incelemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Koç Holding'in kurumsal dergisi Bizden Haberler'in ocak sayısı yayımlandı. Dergide, Levent Çakıroğlu'nun, Koç Topluluğu'nun 31. Üst Düzey Yöneticiler Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya yer verildi.

Teknolojide son dönemde yaşanan gelişmelere ve bunların etkilerine değinen Çakıroğlu, sürücüsüz araç teknolojisindeki hızlı gelişmelerin önemli iş birlikleri ve satın almaları da beraberinde getirdiğini ifade etti.

Elektrikli araçların sayısının arttığını, ancak sektördeki payının daha yüksek bir seviyeye gelmesi için zamana ihtiyaç olduğunu belirten Çakıroğlu, "Birçok ülke ve şehir benzinli ve dizel motorlu araçlara kısıtlama getireceği tarihleri açıkladı. Önde gelen otomotiv şirketleri emisyon sorunu sebebiyle yakın zamanda dizel motorlu araç üretimine son vereceklerini ilan etti. En önemli maliyet kalemi olan pilin kilovatsaat başına maliyeti, 2010 yılına göre 5'te 1 düştü. Şarj istasyonlarının sayısı da gün geçtikçe artıyor. Hatta bu amaçla, rakipler ortak bir platformda buluşuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çakıroğlu, petroldeki talebin zirve noktasına 2029'da ulaşacağı tahmin edildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Ancak unutmayalım ki yatırımcılar, şirketleri uzun vadeli getiri potansiyeline ve karşı karşıya kalacağı risklere göre değerliyor. Mevcut otomotiv ve enerji şirketleri iş modellerini bu gelişmelere göre değiştirmezlerse, şirket değerinin düşmesi için 2030 yılının beklenmeyeceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Şirket değerleriyle ilgili en somut örnek Tesla. Tesla yılda yaklaşık 100 bin araç üretiyor ve hiç kar etmedi. Buna rağmen şirketin değeri 2015'ten bu yana yüzde 70 artarak 56 milyar dolara yükseldi."

Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu'nun bu gelişmelere seyirci kalamayacağını dile getirdi.



- "Blockchain, önümüzdeki dönemde daha fazla konuşacağımız bir teknoloji"



Sadece şirketler değil, ulusal düzeyde ele alınan stratejik bir konu olan yapay zekanın da dönüştürücü bir etkiye sahip olduğuna dikkati çeken Çakıroğlu, üst düzey yöneticilere "Verimlilik, optimizasyon, yeni ürün ve hizmet perspektifinden, yapay zeka uygulamalarını Dijital Dönüşüm programlarınıza dahil edin." mesajını verdi.

Son dönemin gündem maddelerinden Bitcoin'e de değinen Çakıroğlu, "Bitcoin hakkındaki spekülasyonlardan ziyade, kripto paraların temelini oluşturan Blockchain teknolojisinden bahsetmek istiyorum. Blockchain denilince ilk akla gelen finans sektörü olmasına rağmen bu, çok geniş kapsamlı uygulama alanı olan ve önümüzdeki dönemde daha fazla konuşacağımız bir teknoloji." görüşlerini aktardı.

Teknolojideki heyecanlı gelişmelerin kaygı verici boyutları da olduğunu belirten Çakıroğlu, bunlardan birinin de siber güvenlik olduğuna işaret etti.

Çakıroğlu, kuantum işlemciler, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, 3 boyutlu yazıcılar ve biyoteknolojide de çok önemli gelişmeler yaşandığını anlattı.

Yöneticilere müşteri odaklı, yenilikçi ve girişimci olmaları çağrısında bulunan Çakıroğlu, topluluk bünyesinde yürütülen Dijital Dönüşüm programının bu nedenle çok önemli olduğunu bildirdi.

Topluluk şirketlerinin müşteri verisi, müşteri ilişkileri yönetimi ve çoklu kanal stratejileri konularında yaptıkları çalışmalardan örnekler veren Çakıroğlu, bu alanda değerlendirilmesi gereken çok daha büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Çakıroğlu, 2018 yılında müşteri verisini yeni bir değer önerisiyle yapılandırmanın öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu belirtti.



- "En küçük verimlilik, net kara çok büyük etki yapabiliyor"



Dijital Dönüşüm programının en önemli başlıklarından biri olan Endüstri 4.0'a da değinen Çakıroğlu, şöyle devam etti:

"Arçelik'in yeni kurucağı Romanya fabrikası, şirketin bu alandaki tüm bilgi birikimini yansıtan yeni nesil bir akıllı fabrika olacak. Ayrıca Çayırova'da kurduğu Atölye 4.0'la bu alandaki yetkinliklerini artırıyor. Ford Otosan ise fabrikalarının dijital ikizini oluşturmak için KoçSistem'le çalışıyor. 30 binden fazla ekipman, binden fazla robot ve üretim kontrol sistemlerinden gelecek gerçek zamanlı verilerle, üretim planlaması, bakım planlaması ve operasyon yönetimi konularında hızlı ve etkin kararlar alınabilecek. Bu sistem üretim optimizasyonu için de gerekli altyapıyı sağlayacak.

Sanayide dijital dönüşüm dendiğinde, sadece fabrikaların akıllı üretim tesisleri haline gelmesi yeterli değil. Bu yetkinliğin içinde bulunulan ekosisteme genişletilebilmesi gerekiyor. Tofaş'ın gerçekleştirdiği çalışmalar bu noktada öne çıkıyor. Çünkü Tofaş, sahip olduğu otomasyon yetkinliklerini tedarikçilerine aktarmak üzere, bizzat kendi mühendisleriyle eğitim, uygulama ve mentörlük desteği verirken, bu yıl 30 yan sanayi şirketini bu programa dahil etti."

Çakıroğlu, veri analitiği konusunda Tüpraş'a mükemmeliyet merkezi olma görevi verdiklerini hatırlatarak, her gün 4 rafinerideki 150 bin sensörden, 250 milyon satır veri yaratıldığını, şirketin ölçeği dikkate alındığında operasyonlarındaki en küçük verimliliğin dahi net kara çok büyük etki yapabildiğini vurguladı.

Dijital bankacılıkta hızlı ilerleme kaydeden Yapı Kredi'de ise milyonlarca aramanın sesi metne çevirme teknolojisiyle yazılı hale getirildikten sonra işlenebilir veriye dönüştüğünü anlatan Çakıroğlu, bankanın bu verileri tasarım odaklı düşünme yöntemiyle değerlendirip, operasyonel verimlilik, müşteri deneyiminin iyileştirilmesi ve yeni gelir modeli yaratılması için etkin olarak kullandığını aktardı.



- "Yeni şirketleri incelemeye devam"



Koç Topluluğu'nun küresel vizyonla yönetildiğini belirten Çakıroğlu, bu vizyonu destekleyen stratejinin "sürdürülebilir ve karlı büyüme" olduğunu dile getirdi.

Bunun da topluluğun küresel varlığını genişleterek, yurt içinde ve yurt dışında rekabetçiliğini artırarak, teknoloji ve inovasyona yönelik kabiliyetleri geliştirerek ve güçlü markalar yaratarak sağlanabileceğini anlatan Çakıroğlu, yurt dışı yatırımlarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Son 3 yılda Koç Topluluğu şirketlerinden gelen önerileri de dikkate alarak 8 yeni yurt dışı yatırımı gerçekleştirdik. Mevcut sektörlerin dışındaki yatırımlar da gündem maddelerinden biri oldu. Düşük faiz politikası ve küresel ekonomik büyümenin beklenenden yüksek olması sebebiyle, dünya genelinde şirket değerleri halen çok yüksek. Buna rağmen disiplin, kararlılık ve cesaretle yeni şirketleri incelemeye devam ediyoruz."

Çakıroğlu, 2017'de zorlu ve değişken koşullara rağmen hedeflerini aştıklarını belirterek, geçen 2 yılda olduğu gibi 2018'de de verimliliğe, karlılığa ve risk yönetimine odaklanılacağını ifade etti.

Levent Çakıroğlu, "Elbette bu söylediklerim, büyümeden ya da pazar payından feragat edeceğimiz anlamına gelmiyor. İtibarımızla ilgili sorumluluğumuzun iş sonuçlarından çok daha büyük olduğunu da her konuşmamda tekrar ediyorum. Ne mutlu ki bu yaklaşımımızın etkilerini her yıl daha da güçlenen itibarımızda çok açık bir şekilde görebiliyoruz." görüşlerini kaydetti.