Komşularınızın süper kahramanı olmak elinizde

Toplu yaşam alanı yöneticilerine CRM’den finans yönetimine, iş takibinden elektronik güvenlik sistemlerine kadar entegre çözümler sunan Apsiyon, Apsiyon’lu konut sakinlerine özel “Komşum Var” özelliğini geliştirdi. Özellik, market alışverişinden patlayan ampullere, eczane ve ilaç temininden evde kalmayan tuza kadar birçok ihtiyaç için komşular arasında yardımlaşma imkânı sunuyor. Apsiyon’un Mobil Uygulaması’nda bulunan ‘Komşum Var’ alanı üzerinden komşular; bekleyen talepleri görüntüleyip komşularına yardım edebilecek, aynı zamanda kendi ihtiyaçları için yardım talebi de oluşturabilecekler.

‘EVDEN ÇIKAMAYANLARI DÜŞÜNDÜK’

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Apsiyon Kurucu Ortaklarından Erkan Doğan, hayata geçirdikleri projeyi şu sözlerle dile getirdi:

“Tüm dünyanın zor günler geçirdiği bir dönem yaşıyoruz. Hepimiz zorunlu ihtiyaçlarımız dışında evlerimizde kalmaya özen gösteriyoruz. Biz de Apsiyon olarak kullanıcılarımızın bu dönemde ve sonraki dönemlerde birbirlerine yardımcı olabilmesi için ‘Komşum Var’ özelliğini geliştirdik. Komşum Var, Apsiyon’un mobil uygulaması içinde yer alan bir özellik. Kişiler bu özellik sayesinde, evde kalmayan tuzdan bir pişirimlik kahveye, eczaneden alınması gerekenlerden alışveriş ihtiyaçlarına kadar her konuda komşularından yardım isteyebilecekler. Biz bu özellik sayesinde komşuların birbirine destek olmasını ve sıcak bir bağ kurmasını amaçlıyoruz.’’

Özellikle 60 yaş üstünde olan kişilerin ve yaşlıların çok fazla ihtiyacı olabildiğine değinen Doğan, “Komşum Var fikri, evden çıkamayan yaşlılarımızı düşünerek ortaya çıktı. Kısa sürede de gerçek etkisini göstereceğine inanıyoruz. Başta büyüklerimizin ihtiyaçları olmak üzere tüm komşular bu zor günlerde birbirine destek olacaktır” diye konuştu.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Yardımsever bir komşu olmak çok kolay. Kullanıcılar, Apsiyon’lu konut sakinlerine özel olan Apsiyon Mobil Uygulaması’na girerek “Komşum Var” Alanı’ndaki tüm yardım isteklerini görebiliyorlar. Ayrıca “Yardım İste” formunu doldurarak kendileri için de yeni yardım isteği oluşturabiliyorlar. Kullanıcılar tarafından oluşturulan bu talepler, Apsiyon’un sistem yöneticileri tarafından onaylandıktan sonra “Yardım Bekleyenler” listesindeki yerini alıyor. Komşusuna yardımcı olabilecek kullanıcılar, talebin altında yer alan “Ben Yaparım” butonuna basarak sistemde yer alan, kendi iletişim bilgilerini yardım isteyen komşusuyla paylaşabiliyor. Yardım tamamlandıktan sonra ise talep listeden kaldırılıyor. Ayrıca ‘Yardımseverler’ alanında, site içerisinde tamamlanan yardım isteklerinin sayısı da görüntülenebiliyor.