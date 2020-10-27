Konut satışında rekor kırdı bu ilçe 2020’nin yıldızı olacak

İstanbul’da çok konut satışının gerçekleştirildiği ilçeler sıralamasında son yıllarda zirveye oturan Esenyurt, yılın ilk 8 yında da bu konumunu korudu. Gerçekleştirdiği projeleriyle bölgenin gelişimine, marka değerinin oluşarak bilinirlik kazanmasına liderlik eden Özyurtlar Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, “Merkezi konumu, geniş ulaşım ağı, yeni yapılan ulaştıma projeleri ve sunduğu katma değerle şehrin yıldızı olarak gösterilen Esenyurt, son yıllarda en çok konut satışının yapıldığı ilçeler sıralamasında zirvede. Bu senenin ilk 8 ayı, yılın tamamına yön verecek. Esenyurt 2020’nin de yıldızı olacak” dedi.

Merkezi konumu, geniş ulaşım ağı, yeni ulaştırma projeleri ve sahip olduğu güçlü pirim potansiyeliyle Esenyurt, en çok konut satışının yapıldığı ilçeler arasında son yıllarda ilk sırada yer alıyor. Bu senenin ilk 8 ayında da 23 bin 79 adet konut satışıyla sıralamadaki yerini korudu. Bölgede inşa ettiği markalı konut projeleriyle Esenyurt’un hem ekonomik hem de toplumsal açıdan gelişimine yön veren Özyurtlar Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

Her türlü yatırımcı için cazibe merkezi

“Esenyurt, hızlı gelişimiyle kısa sürede İstanbul’un en kozmopolit ilçelerinden biri haline dönüştü. Son yıllarda yapılan ulaştırma projeleri, Esenyurt’ta yaşamı cazip hale getirdi. İstanbul Havalimanı’nın faaliyete girmesi, ilçede konut edinmeye yönelik talepte sıçrama etkisi yarattı. İlçedeki kozmopolit yapı, konut projelernin de her türlü hedef kitleye uygun olarak geliştirilmesi ihtiyacını yarattı. İlçemizde her bütçeye, her türlü yatırım beklentisine hizmet veren projelerin sayısı artıyor. Dolayısıyla Esenyurt, her türlü yatırımcı için bir cazibe merkezine dönüştü. Ağırlıklı olarak pendemiyle geçen günlerden oluşan yılın ilk 8 ayında 23 bin 79 adet konut satışıyla lider oldu. Bu senenin sonuna kadar zirvedeki yerini koruyarak 2020’nin yıldızı olacağına inanıyorum. Yapımı devam eden ulaştırma projeleriyle birlikte talebin uzun yıllar devam edeceğini söyleyebilirim.

Her kesimden talep görüyor

Esenyurt; İstanbul Havaalanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, TEM ve D-100 bağlantı yollarına yakın konumuyla yatırım değerini her geçen gün artırıyor. Pek çok üniversitenin yerleşkelerinin bölgede yer alması ve civarında kurulmaya başlanan iş merkezleri nedeniyle genç nüfusun çekim noktası haline geldi. Bu gelişim süreci, bölgeye yapılan büyük ölçekli projelerin de sayısını artırdı. Özyurtlar Holding olarak Esenyurt’un ilk büyük ölçekli projesini hayata geçirerek bu yöndeki yatırımlara yön veren öncü bir adım attık ve atmayı da sürdürüyoruz. Girişimimizin bir neticesi olarak çoğalan büyük ölçekli projelerle ilçe, her kesimden yatırımcıdan talep görmeye başladı. Yabancı yatırımcı da kısa sürede bölgeyi markajına aldı. Talebin dinamik bir şekilde ilerleyerek 2021 yılına da yön göstereceğini şimdiden söylemek mümkün.”