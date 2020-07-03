Kooperatifçilik seferberliği çağrısı

Kooperatifler, ortakları tarafından bir ortak bir oy, açık kapı, özerklik ve bağımsızlık,
toplumsal sorumluluk ve benzerleri gibi birbirini tamamlayan toplam yedi evrensel ilkeye
dayalı olarak vücut bulan ekonomik kuruluşlardır. Ancak nasıl ki tarım yalnızca ekonomik bir
faaliyet olmanın ötesinde sosyal ve kültürel boyutları bulunan bir reel üretim etkinliği ise,
kooperatifçilik de ortakların çıkarlarının ötesinde toplumun ve doğanın esenliğine yönelik
ilkelere ve bu ilkelerin kök hücreleri olan değerlere dayalı bir ekonomik girişimdir.
Uluslararası Kooperatifçilik İlkeleri en son yine 1995’te yapılan ICA Kongresi’nde kabul
edilmiş, aynı Kongre’de ilk kez Kooperatif Değerleri de oybirliğiyle onaylanmıştır. Bu kararda
ifade bulan başlıca değerler; kendine yardım, demokrasi, eşitlik, adalet, dayanışma ile
dürüstlük, açıklık ve topluma saygıdır.
Böylece kooperatifçilik ilkeleri, onaylanmış değerleri hayata geçirmeye yarayan araçlar haline
gelmiş, anlam kazanmıştır. Değerler ve ilkeler üzerinde yarım asırdır değişiklik ihtiyacı
duyulmamakla birlikte ICA 2011 Kongresi’nde toplumsal sorumluluk ilkesinin çevreye karşı
duyarlılık ve sorumluluğu da içerdiği kabul edilmiştir.
Günümüzde dünyada ve Türkiye’de tarımsal üretimde en büyük pay aile çiftçiliğine aittir.
Ancak küresel sermayenin çıkarları doğrultusunda bir avuç ulusötesi dev firmanın
hegemonyası altında biçimlenen küresel tarım ve gıda sistemi aile çiftçiliğini sahneyi terk
etmeye zorlamaktadır.
Tarımsal üretim yapan aile işletmeleri için zorluklara karşı birlikte direnme, dayanışma ve
adil paylaşım gibi insanlararası ilişki değerleri büyük önem taşır. Kırsal alanda bu değerleri
yaşama aktarmanın en evrensel ve etkin aracı ise tartışmasız kooperatifçiliktir.
Türkiye’de azımsanmayacak sayıda kooperatif bulunmakla birlikte kooperatiflerimizin çok
büyük çoğunluğu ne yazık ki kooperatifçiliğin evrensel ilke ve değerlerine dayalı olarak
kurulmamış ya da bu ilke ve değerleri içselleştirememiştir.
Oysa bu ilke ve değerlere dayanan ve bunları içselleştiren gerçek kooperatiflerin
yaygınlaşması tarımsal üretimde ve istihdamda önemli bir sıçrama yaratmanın yanında, kırsal
alanda insan kaynağının gelişimini, toplumsal barışın yeşermesini ve doğaya saygılı tarım
uygulamalarının yerleşmesini sağlayacaktır. Gıdaya erişim ve gıda güvenliği açısından
yaratacağı kazanımlarla toplum sağlığına katkıda bulunacaktır.
Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) olarak, Uluslararası Kooperatifler Günü’nü kutluyor;
kamu kuruluşlarımızı, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını, Büyük Önder Atatürk’ün
öncülüğünde Cumhuriyetin erken döneminde gerçekleştirildiği gibi, tarımsal ve kırsal
kooperatifçiliğin yeniden ve her yönüyle desteklenmesine dayalı bir kooperatifçilik
seferberliğinde birleşmeye çağırıyoruz.