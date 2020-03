Korona virüsüne karşı elektronik cihazları temizleme rehberi

Cep telefonu , kulaklık , televizyon kumandası , bilgisayar , tablet , akıllı saat , bileklik , mouse , klavye gibi hayatın her alanında kullandığımız cihazlar koronavirüs tehlikesi taşıyor. Kullanmadan önce her birini tek tek dezenfekte etmek gerekiyor. Çünkü bu cihazlara her dokunulduğunda mikrop bulaşacağını aklınızdan çıkarmayın. Peki çoğu sıvıya dayanıksız olan bu makineleri bozmadan nasıl temizleyeceğiz? İşte formülleri...

3- Kulaklık

Kulaklığınızı bir an bile asla başka birisine ödünç vermeyin. Sporda ve iş yaşantısında dahi her an her yerde kullanıldığımız kulaklıklar da mikrop yuvalarından biri. Kulaklık bir bez ya da pamuğa oksijenli su dökülerek temizlenebilir. Kulaklığınızın silikonları var ise yani kulak içi kulaklık ise bu parçaları mutlaka çıkarın. Bez ile kablolar dahil plastik olan tüm bölümleri iyice silin. Ulaşılamayan yerleri de temiz bir diş fırçası yardımıyla temizleyebilirsiniz. İşlem bitince de tekrar kurulamayı unutmayın.