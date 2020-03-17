Korona virüsüne karşı elektronik cihazları temizleme rehberi

Cep telefonu, kulaklık, televizyon kumandası, bilgisayar, tablet, akıllı saat, bileklik, mouse, klavye gibi hayatın her alanında kullandığımız cihazlar koronavirüs tehlikesi taşıyor. Kullanmadan önce her birini tek tek dezenfekte etmek gerekiyor. Çünkü bu cihazlara her dokunulduğunda mikrop bulaşacağını aklınızdan çıkarmayın. Peki çoğu sıvıya dayanıksız olan bu makineleri bozmadan nasıl temizleyeceğiz? İşte formülleri...

1- Kumanda Uzmanlar, evde görünmeyen kirlerin en çok toplandığı bölgenin televizyon ya da klima kumandası olduğuna dikkat çekiyor. Genellikle temizlenmeyen ve sürekli elden ele dolaşan uzaktan kumandalar, yüzeyinde tehlikeli bakteriler bulunduruyor. İçlerindeki çiplerin su almaması için kumandayı mikrofiber bez, pamuk, kulak temizleme çubuğu, kürdan ve çamaşır suyu ile temizleyebilirsiniz. Bunu da şu yöntemlerle yapmalısınız: Mikrofiber bezi su ile nemlendirerek cihazı silin. Sonra kulak temizleme çubuğunu çok hafif çamaşır suyuna batırarak ıslatın ve kumandanın tuşlarının arasında gezdirin. Sonra ise bir kürdanın ucuna ince bir tabaka şeklinde pamuk sarın. Ardından hazırladığınız bu kürdan ile tuşların çevresini silerek kurulayın.

2- Bilgisayar Tüm gün elinizin altında olan bilgisayar da bakteri yuvasıdır. Ancak kesinlikle bilgisayar temizliğinde köpüklü ve deterjanlı bir dezenfekte yöntemi uygulanmamalıdır. Temizlik öncesi bilgisayarın elektriğini kesin ve cihazı kapatın. Yarım çay bardağı elma sirkesini 2 su bardağı içme suyu ile karıştırın ve bezi bu suyla ıslatın. Sirkeli bezle bilgisayar ekranını ve klavyeyi silin. Elektronik aksamın su ile temas etmemesini sağlayın. Bilgisayarın tamamını iz yapmayan ve kalıntı bırakmayan bir bezle kurulayın.

3- Kulaklık Kulaklığınızı bir an bile asla başka birisine ödünç vermeyin. Sporda ve iş yaşantısında dahi her an her yerde kullanıldığımız kulaklıklar da mikrop yuvalarından biri. Kulaklık bir bez ya da pamuğa oksijenli su dökülerek temizlenebilir. Kulaklığınızın silikonları var ise yani kulak içi kulaklık ise bu parçaları mutlaka çıkarın. Bez ile kablolar dahil plastik olan tüm bölümleri iyice silin. Ulaşılamayan yerleri de temiz bir diş fırçası yardımıyla temizleyebilirsiniz. İşlem bitince de tekrar kurulamayı unutmayın.

- 4- Cep telefonu Telefonumuzu gün içerisinde pek çok kişiye de veriyoruz. İlk yapılması gereken cihazınızı sadece siz kullanmaya çalışın. Başkasına vermeniz zorunlu olduğunda ise kolonya ya da dezanfektan ile ellerin temizlenmesine özen gösterin. Cihazı ekranına zarar vermeden temizlemek için mikrofiber bezi normal su ve sabunla hafif ıslatmak gerekiyor. Giriş çıkışlarına su kaçmamasına özen göstererek bu nemli bez ile telefonunuzun her yerini silin. Telefon aksesuarları satan yerlerde de çok uygun fiyata ilaçlı temizlik bezleri satılıyor.

5- Mouse Kirleri sökmede etkili bir madde olan karbonat ve antibakteriyel özelliğe sahip sirke ve içme suyu ile hazırlanan bir karışım sayesinde bilgisayar farenizi dezenfekte edebilirsiniz. Evinizdeki ve iş yerinizdeki bu tür aksesuarları temizlemek için; iz yapmayan mikrofiber bezi 1 çay kaşığı karbonat, yarım çay bardağı elma sirkesi ve 1 çay bardağı su ile hazırladığınız su karışımı ile ıslatarak güzelce silebilir ve kurulayabilirsiniz.