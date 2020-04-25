Koronavirüs tüm alışveriş alışkanlıklarımızı değiştirdi

Tüketicilerin birçok alışkanlığı online platforma taşınıyor ve geleneksel üreticilerin iş modelleri dijital dünyaya entegre oluyor. Pandeminin en çok etkilendiği sektörlerden biri olan e-ticarette ise gündem hızla değişiyor. Özellikle Çin menşeli elektronik ürünlerin satış hacminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50’ye varan oranda düşüş yaşanırken dizüstü bilgisayar, kahve makinası, oyun konsolu gibi evde çalışma modeli nedeniyle artan ihtiyaçlar ile bluetooth kulaklık gibi temassız ve elektrik süpürgesi gibi hijyen esaslı ürünlerin satış trafiğinde ise yüzde 33 artış gözlemleniyor.

DİJİTAL KÜLTÜR ÖNDE

Yaşadığımız süreç ne kadar olumsuz olursa olsun, alternatif bir sistem üreten dijital kültür, tüketici ihtiyaçlarının karşılanması yönünde bir avantaj sağlıyor. Kovid-19 pandemisinin en çok etkilendiği sektörlerden bir olan e-ticarette ise gündem hızla değişiyor. Özellikle Çin menşeli elektronik ürünlerin satış hacminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50’ye varan oranda düşüş yaşanırken dizüstü bilgisayar, kahve makinası, oyun konsolu gibi evde çalışma modeli nedeniyle artan ihtiyaçlar ile bluetooth kulaklık gibi temassız ve elektrik süpürgesi gibi hijyen esaslı ürünlerin satış trafiğinde ise yüzde 33 artış gözlemleniyor.

TERCİHLER FARKLILAŞTI

Türkiye’nin büyük e-ticaret firmalarına ürün tedariği sağlayan Nasa İletişim Üst Yöneticisi Mehmet Hayrettin Yılmaz, sektördeki dalgalanmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şu aşamada stok yönetimiyle aksiyon aldıklarını belirten Hayrettin Yılmaz, hükümetimiz ve ilgili bakanlıklarca açıklanan mevcut desteklerin son derece önemli olduğunu, sektörün bu süreci faaliyet durdurmadan, her ihtiyacı karşılamaya muktedir bir biçimde minimum hasarla atlatması yönünde önemli adımlar atıldığını söyledi. Yılmaz sektördeki genel görünümü şöyle özetledi:

“E-ticarete en fazla, en yoğun ihtiyaç duyduğumuz bir dönemi yaşıyoruz. Daha evvel e-ticaretle hiç tanışmamış olan tüketicilerimiz dahi evde kalmanın gerekli olduğu pandemi sürecinde online alışverişe rağbet gösteriyorlar. Bizler de mevcut hizmet anlayışımızdan ödün vermeden, hızlı aksiyonlar alarak taleplerin tümünü karşılayabilme gayretindeyiz. Bununla birlikte koşullarla birlikte ekonomik konjonktür nasıl değiştiyse satın alma tercihleri de farklılaştı.”

EVDEN ÇALIŞMA MODELİ

Çin’e bağlı olduğumuz bazı alanlarda fiyatların yükselmesine neden olan bazı etkenler olduğunu kaydeden Yılmaz, hem doların yükselmesi hem de Çin’de üretimin büyük ölçüde azalmasının fiyatlara yansıdığını ve iç piyasada yüzde 50 oranında bir daralma olduğunu dile getirdi. Hayrettin Yılmaz, özellikle cep telefonu, giyilebilir aksesuar teknolojileri gibi ürünlerde fiyatların her geçen gün yukarıya doğru çıkacağını öngördüklerini söyledi ve şunları dile getirdi:

TERCİHLER DEĞİŞİYOR

“Evde kaldığımız süre boyunca satın alma tercihlerinin değiştiğini çok net gözlemleyebiliyoruz. Özellikle elektronik alandaki ihtiyaçlar ve tercihlerde büyük oranda bir farklılık var. Diz üstü bilgisayar, bluetooth kulaklık, kahve makinası, katı meyve sıkacağı, elektrik süpürgesi, oyun konsolu gibi ürünlerin satışları ciddi oranda arttı. Söz konusu ürünler pandemi öncesi standart bir grafik izlemekteydi ancak son 1 ayda satışlarımız yüzde 33 oranında arttı ve kısıtlı stoklarımız nedeniyle neredeyse talepleri karşılayamaz duruma geldik.” Hem kargo firmalarının, hem de sektör çalışanlarının daha titiz ve daha duyarlı çalıştığı şu günlerde e-ticaret sevkiyatlarında gecikmeler meydana gelebileceğini sözlerine ekleyen Mehmet Hayrettin Yılmaz, “#Evdekaltürkiye çağrısına kulak verilmesi gereken Korona sürecinde ihtiyaçları karşılamak ve ülke ekonomisinin akışını sağlamak için üst düzey tedbirlerimizi alarak var var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.