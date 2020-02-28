Koronavirüsü Avrupa'da uçuş trafiğini azalttı

Koronavirüsü nedeniyle dünya genelinde uçuş trafiği ve yolcu sayısı düştü. Avrupa Hava Seyrüsefer Teşkilatı'nın (Eurocontrol) ocak ayı raporunda da bu düşüşe dikkat çekildi.

GECİKMELERDE YÜZDE 15 ARTIŞ YAŞANDI

Teşkilatın ocak ayı istatistiklerine göre; Avrupa Şebekesi’ndeki uçuş trafiği yüzde 0.4 azaldı.Raporda, koronavirüsü etkisiyle yaşanan uçuş trafiğindeki düşmenin şubat ayında da devam edebileceği belirtildi. Eurocontrol raporunda, ocak ayındaki gecikme oranlarının yüzde 26 oranda azaldığı ancak ATFM(Hava Trafik Akış Yönetimi) kaynaklı gecikmelerde yüzde 15,3 artış yaşandığı ifade edildi.

ARALARINDA TÜRKİYE YOK

Bu gecikmelerin yüzde 28,6’lık bölümü En-route gecikmelerinden kaynaklanırken yüzde 2,6’lik dilimini artan havaalanı gecikmeleri oluşturdu. Raporda Lizbon, Amsterdam, Londra, Viyana, Paris, Madrid, Frankfurt Havalimanları gibi en fazla gecikme yaşanan 10 havaalanının gösterildiği listede Türkiye'den herhangi bir havalimanı yer almadı.