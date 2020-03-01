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Koronavirüsü MIPIM'i de vurdu

Dünyanın en önemli emlak fuarlarından olan MIPIM, koronavirüs salgını sebebiyle 10-13 Mart'tan 2-5 Haziran tarihine ertelendi

Koronavirüsü MIPIM'i de vurdu
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Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenmesi planlanan dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarlarından MIPIM, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2-5 Haziran'a ertelendi.

Virüs sebebiyle oluşan kaygılardan ötürü katılımcı ve çalışanların sağlığına öncelik verilmesinden dolayı 10-13 Mart'ta düzenlenmesi beklenen fuarın 2-5 Haziran'a ertelendiği bildirildi.

Konuyla iligli yapılan çıklamada görüşlerine yer verilen Reed MIDEM İcra Kurul Başkanı Paul Zilk, "Bu kolay alınmış bir karar olmamakla birlikte yeni açıkladığımız ertelenen tarihlerimizin MIPIM katılımcılarına hedeflerini ileriye taşımak için de fırsat sunacağına inanıyoruz. Tüm katılımcılarımıza yapıcı desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsüMIPIM
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