Koronavirüsün yayılmasını önlemeye destek olacak

Dünya genelinde yayılmaya devam eden COVID-19’un olumsuz etkilerini azaltmak isteyen Facebook, platformdaki yanlış bilgilerin ve zararlı içeriklerin yayılmasını engellemek ve insanların bölgesel ve yerel sağlık kuruluşlarıyla bağlantı kurabilmelerini sağlamak için çalışıyor.

Bu doğrultuda, Türkiye’deki Facebook kullanıcıları platform üzerinden kendilerini T.C. Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesine yönlendiren açılır bir iletiyle karşılaşacaklar. “Koronavirüsün Yayılmasını Önlemeye Yardımcı Ol” başlıklı ileti, kullanıcıları Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan son bilgilere bakarak yeni koronavirüsün yayılmasını önlemeye teşvik edecek.

Şirket aynı zamanda, COVID-19 konusunda en doğru bilgileri Türkiye vatandaşlarına doğrudan ulaştırmak için Facebook ve Instagram platformlarını etkin bir şekilde kullanan Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili bilgilendirici paylaşımlarını çok daha geniş kitlelere ulaştırmasına yardımcı olmak adına, bakanlığa reklam kredisi ve teknik destek de sunacak.

Türkiye nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yapan bir sosyal medya platformu olarak herkesin doğru ve güvenilir bilgiye ulaşabilmesini sağlamayı en büyük sorumlulukları olarak gördüklerini dile getiren Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, şöyle konuştu: “Bu sorumluluk, bireylerin alacağı önlemlerin COVID-19’un ülkemizdeki yayılma hızını azaltabileceği bu kritik dönemde daha da büyük bir önem kazandı. Biz de Facebook olarak, ülkemizdeki insanların Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan en son bilgilere en hızlı şekilde ulaşabilmeleri adına gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Platformlarımız üzerinden Türkiye’deki insanların aileleriyle, arkadaşlarıyla ve kendileriyle aynı ilgi alanlarına ve amaçlara sahip bireylerden oluşan topluluklarla bir araya gelebildikleri ve birbirlerine destek oldukları alanlar sunabilmenin önemini çok iyi biliyoruz.”

Platformlarında koronavirüs ile ilgili yanlış ve zararlı bilgilerin yayılmasını engellemek isteyen Facebook, Türkiye’deki kullanıcılarına açılır ileti gösterilmesi ve Sağlık Bakanlığı’na finansal ve teknik destek sunulması da dahil olmak üzere bir dizi önlem alıyor. Bu doğrultuda şirket, insanların platformları üzerinden en güvenilir ve doğru bilgilere ulaşmalarını sağlamak adına son olarak koronavirüs ile ilgili panik yaratan, virüsü tedavi ettiğini ya da bulaşmasını engellediğini iddia eden tüm reklamları engelleme kararı aldı ve aralarında Türkiye’den iki doğruluk kontrolü partnerinin de yer aldığı dünyanın dört bir yanındaki bağımsız doğruluk kontrolü kuruluşlarına iki milyon dolar yardımda bulundu.

Şirket, aynı zamanda önümüzdeki günlerde kullanıcıların Facebook Haber Kaynaklarının en üstünde yer alacak ve insanların sağlıklı kalmaları ve aileleri ve topluluklarını desteklemeleri için onlara COVID-19 ile ilgili son haberleri, bilgileri, kaynakları ve önerileri bulabilecekleri bir alan sunacak olan Koronavirüs (COVID-19) Bilgi Merkezi’ni de Türkiye’de kullanıma sokacak. Koronavirüs (COVID-19) Bilgi Merkezi’nde, Dünya Sağlık Örgütü gibi küresel kuruluşların ve ulusal sağlık kuruluşlarının paylaştığı son gelişmelerin yanı sıra sosyal mesafe ve salgının yayılmasını engelleme ile ilgili makaleler, videolar ve gönderiler yer alacak.