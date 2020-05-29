Düzenlendiği muhafazakar moda festivalleriyle tanınan dünyanın ilk muhafazakar ve kadın temalı AVM’ si Zeruj Port Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Özkaymaz ‘‘Pandemi süreciyle birlikte Zeruj Port’u online ortama taşıdık ve zerujonline.com’u hayata geçirdik. Bu sayede AVM içerisinde yer alan her şeyi en kısa zamanda yurt içi ve yurt dışı olmak üzere her yere taşıyor olacağız’’ dedi.

Koronovirüs alışveriş tercihlerimizi de değiştirdi. Pandemi ile birlikte değişen yaşam biçimleri ve tüketici davranışları, dijital dönüşümü bambaşka bir noktaya getirdi. Birçok ihtiyacımızı artık online kanallardan karşılıyoruz. Bu sektörlerden biri de perakende sektörü.

Düzenlediği muhafazakar moda festivalleri ile tanınan Zehra Özkaymaz’da kadın girişimcileri desteklemek adına önemli bir projeye imza attı. Özkaymaz “Kadın üretkendir. Biz de bu konuda girişimleri desteklemek için festivaller düzenliyorduk ve kadınlar için festivallerimiz pazar yeri haline geliyordu. Fakat bu sene salgın sebebiyle bu etkinliklere ara verdik. Online alışverişin bu kadar geliştiği dönemde biz de organizasyonu tamamen online ortama taşıdık. Online platformumuza muhafazkar villa sistemini ekleyerek yine bir ilki gerçekleştireceğiz. Ayrıca Zeruj Online ile festival tadında indirimli alışverişlere istediğiniz yerden ulaşabileceksiniz’’ ifadelerini kullandı.

‘’Talep çok fazla’’

İş adamlarından sıkça şube açma teklifi aldığını belirten Özkaymaz ‘‘Bu yola çıkmamızın asıl sebebi sektördeki açığı kapamaktı. Ancak Zeruj Port AVM’yi açtığımızda büyük iş adamları şubemizi çoğaltmamız için teklifte bulundular. Hala da teklifler gelmeye devam ediyor. Bu yola küçük bir fikirle başlamıştım. Şimdi ise her geçen gün büyümemiz için talepler geliyor’’ diye belirtti.

‘’Festivallerimize devam edeceğiz’’

Muhafazakar giyim modasının nabzının attığı festivalleriyle şehir şehir organizasyonlar düzenleyen başarılı girişimci ‘‘Zeruj Port AVM kurulalı tam 2 sene oluyor. Geçtiğimiz sene büyük bir organizasyonla kutlamıştık. Bu sene salgın sebebiyle gerçekleştiremedik. Ancak yeni normalleşme adımıyla birlikte sosyal mesafe kuralı da dikkate alınarak yeni bir festival düzenleyeceğiz. Nisan ayında Ankara’da bir festivalimiz olacaktı. Bu festival için gün sayıyorduk, pandemi dolasıyla iptal etmek durumunda kaldık’’ diye belirtti.