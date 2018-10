Kristal Elma Ödüllerinde yine “Elma“ları topladı

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, reklam dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan ve bu yıl 30. su düzenlenen Kristal Elma Ödülleri’nde 1 Özel Ödül, 1 Büyük Ödül, 1 Kristal, 1 Gümüş ve 1 Bronz Elma olmak üzere toplamda 5 ödül birden kazandı.

Garanti Bankası açıklamasına göre, Garanti, "30 Yılın Yaratıcılığa Cesaret Veren Reklamverenleri" kategorisinde Özel Ödül alırken, yeni teknoloji kanalı MegaTeknoForce ile Online Film Büyük Ödülü ve yine Online Film dalında Banka, Sigorta ve Finansal Hizmetler kategorisinde Kristal Elma’nın sahibi oldu.

Garanti Bankası, bu ödüllerin yanı sıra Tasarım kategorisinin Faaliyet Raporları dalında Imagination Makes The World Go Round ile Gümüş ve yine MegaTeknoForce ile Dijital, Sosyal Medya ve Aktivasyon kategorisinde Sosyal Medya dalında Bronz Elma ile ödüllendirildi.



Garanti’nin bu yıl Kristal Elma’da ödülleri toplayan Youtube kanalı projesi MegaTeknoForce’ta Bartu Küçükçağlayan ile Feyyaz Yiğit iki Youtuber’ı canlandırıyor. Her birinde farklı bir hikayenin paylaşıldığı videolarda ikili, kimi zaman bungee jumping yaparken QR kodla para çekmeyi deniyor kimi zaman da dijital kredi teknolojisini test etmek üzere lüks bir lokantaya giderek hesap gelmeden anında kredi çekip teknolojinin hızını test ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Kurumsal Marka Yönetimi ve Pazarlama İletişimi Direktörü Elif Güvenen, Kristal Elma Ödülleri’nde bir kez daha farklı kategorilerde ödüle layık görülmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Garanti Bankası olarak, sektörde fark yaratan öncü marka olmanın sorumluluğuyla hareket ettiklerini yıl boyu bütün çalışmaları bu bilinçle sürdürdüklerini aktaran Güvenen, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda yaratıcılık da, yaptığımız tüm iletişim çalışmalarının en değerli unsurlarının başında geliyor. İletişim çalışmalarının tüketiciyle buluşmamızda en etkili yolu olan reklam kampanyalarımızda da yaratıcılık konusunu çok önemsiyoruz. Bu nedenle de büyük bir titizlik ve özveri ile gerçekleştirdiğimiz bu çalışmaların reklam dünyasının en prestijli organizasyonlarının başında gelen Kristal Elma’da bir kez daha ödülle takdir edilmesi bizi yine çok mutlu etti ve gururlandırdı. Kurumumuzun fark yaratan, yenilikçi ve yaratıcı işlere imza atmasında emeği olan başta ajanslarımıza ve bu başarıya katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz."