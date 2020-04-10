Krizden çıkıştaki en büyük avantajımız hızımız

Ekonomi gazetecileri ile bir araya gelen DEİK Başkanı Nail Olpak krizden çıkışta Türkiye’nin çok önemli bir avantajı olduğunu belirterek, “Bilmiyorum iyi mi kötü mü… Türkiye’nin en önemli avantajı, krizlere dayanıklı yapısı, hız ve adaptasyon yeteneği. O kadar hızlı bir gündeme ayak uydurmayı başarıyoruz. Ve en önemlisi hızlıyız. Bazı dev şirketlerin Afrika’da iş yaparken Türk şirketlerini yanlarına alması boşuna değil. Bizim hızımızdan becerimizden yararlanıyorlar. 11 ayda dev inşaatları bitiriyoruz. İşte bu yapımız krizden çıkışta bizim öne geçmemiz için bir avantaj” dedi.

Başkan Nail Olpak şöyle devam etti:

. Türkiye’nin geçmiş dönemde yaşanan küresel ölçekli ekonomik krizler de dahil olmak üzere önemli tecrübeleri var. Açıkçası krizlerin etkileri, sonuçları ve duruma göre pozisyon belirleme noktasında oldukça hızlıyız. Ve en önemlisi de, yaşanılan sürecin dinamiklerine hızla adapte olabilen kendine has proaktif bir yapımız var.

. Hızlı adaptasyon, bunun gibi süreçlerde çok önemli bir artı. Şöyle açıklayayım; Örneğin üçüncü ülkelerde Türkiye ile birlikte yatırım yapmak isteyen Almanya, Fransa ve Japonya gibi ülkeler var. Sebebine gelince, çünkü biz çok hızlıyız. Çok hızlı karar alabiliyor ve çok hızlı uygulamaya geçiyoruz. 11 ay gibi kısa bir sürede uluslararası bir fuar merkezinin inşaatını tamamlayarak teslim edebiliyoruz. Ve özellikle belli coğrafyalardaki algımız çok iyi.

Hızlı karar alma, hızlı adaptasyon ve hızlı iş üretmenin yanı sıra üçüncü olarak da kurumlar arası ilişki yönetimimiz de çok başarılı. Dolayısıyla bu hızımız, dünyanın pek çok noktasında olumlu ALGI ve PRESTİJ avantajlarımız bulunuyor.

“Yeni dönemde lojistik çok önemli. Bizimkiler kolay adapte oluyorlar” diyen Olpak şunları söyledi:

. Havayolu taşımacılığı ve özelde THY zor dönemde. Destek olmalıyız. Yolcu olmayınca maalesef kargo maliyetleri de arttı. Bizim için önemli. Gıda konusu önemliydi ama çok daha iyi fark ettik.

. Gümrükler ve Gümrük kapılarında inanılmaz işler başarılıyor ve sevkiyatlarda yapılmaya çalışılıyor. Teşekkür ederiz.

Olpak son dönemde verilen desteklere ilişkin de görüşlerini aktardı ve şşu görüşleri paylaştı:

. Kısa çalışma ödeneği çok önemli bir destek. Nisan başvuruları 5 Mayısta ödenecek.

. Eximbank da bu süreçte hem desteklerini arttırıyor hem de kullanım şartlarını daha esnetiyor. Merkez . . . .Bankasından yeni bir destek paketi ile görüşüyoruz. Yakında açıklarız. Hem daha fazla TL bazlı destek hem de KGF destekli krediler konusunda.

. Zor oyunu bozdu. Hepimiz yeni şartlara hızla adapte okuyoruz.