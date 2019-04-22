Küçük havacılardan THY'ye ziyaret

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çocuklarla bir arada olduğu videoya yer verdi.



"Küçük havacılar ziyarete geldi." ifadesini kullanan Ekşi, şunları kaydetti:



"Çocukların dili ile: 23 Nisan'da ne var? Bayrak var, Atatürk var, süsleme var. Bu arada uçağın kaç kanatlı olduğunu da görüştük çocuklarla. Ne de olsa: Çocuklar cennet kuşlarıdır."