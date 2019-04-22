THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çocuklarla bir arada olduğu videoya yer verdi.
"Küçük havacılar ziyarete geldi." ifadesini kullanan Ekşi, şunları kaydetti:
"Çocukların dili ile: 23 Nisan'da ne var? Bayrak var, Atatürk var, süsleme var. Bu arada uçağın kaç kanatlı olduğunu da görüştük çocuklarla. Ne de olsa: Çocuklar cennet kuşlarıdır."
Küçük havacılardan THY'ye ziyaret
"Küçük havacılar", 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk Hava Yolları'nı (THY) ziyaret etti.
22 Nisan 2019 Pazartesi 21:30
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çocuklarla bir arada olduğu videoya yer verdi.